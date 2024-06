Video: Ignacio Alonso dijo que "Bielsa es exigente porque quiere darle lo mejor al jugador y es consciente de la responsabilidad que tiene"

Respecto a la polémica presencia de un pastor en la inauguración de la Copa América 2024, Alonso expresó: "Lo que se vio, la bendición de los pastores, de repente para Uruguay que es un país muy laico, llama la atención. Pero por el lugar en el que se está desarrollando el torneo aquí en EEUU es algo normal y por lo que me han contado sucede mucho más de lo que nosotros pensamos".

Cómo ve Ignacio Alonso la preparación de la selección de Uruguay

El presidente de la AUF también habló con Referí acerca de lo que ha sido la preparación de selección de Uruguay para este torneo.

"Nuestra preparación ha sido estupenda, muy tranquila, muy profunda también porque hemos tenido una cantidad de días de trabajo y de convivencia en el plantel y con el cuerpo técnico que ha sido más que positiva, con un partido amistoso de muy buen nivel como fue el de México, un gran rival, y hoy en Miami, las condiciones han sido estupendas. Así que estamos contentos con todo lo que se fue desarrollando".

Alonso también habló del cambio de último momento de Marcelo Bielsa respecto a las canchas de entrenamiento de este jueves, ya que las que se habían elegido, no colmaron sus expectativas.

"Yo no estaba ayer (este jueves). (Bielsa) fue con Jorge Giordano. El reporte que tengo yo, después de haberse producido el entrenamiento, es positivo. Nosotros siempre manejamos una alternativa, un plan B o un plan C, por lo tanto, nada para agregar".

A su vez, también habló de las exigencias de Marcelo Bielsa desde el punto de vista organizativo.

"Es un hombre exigente porque quiere darle lo mejor al jugador y al plantel. Él es consciente de la responsabilidad que tiene, y eso también lo traslada a la organización. Y es bueno que así lo haga. Me parece que la exigencia va de acuerdo al jugador uruguayo, a la calidad, a saber que tenemos que trabajar con un grupo muy bueno y que tenemos que respetarlo. Por eso, en ese sentido, 100% de coincidencia y apoyo, que no quiere decir que antes no existiera. Los entrenadores uruguayos, los que han tenido a la selección en los últimos años, siempre han sido en ese caso, también muy exigentes", sostuvo el presidente de la AUF.

Las nuevas camisetas de las selección de Uruguay y cómo ve a la celeste de cara al título

Alonso también habló de la cantidad de hinchas uruguayos que cree que concurrirán a ver a la celeste en este comienzo de la Copa América 2024.

"Imagino que en el debut, 8 o 10 mil uruguayos, y que en New Jersey, la cifra sea superior, porque es el epicentro de las colonias uruguayas, es la concentración más grande de uruguayos en Estados Unidos. Muchos de ellos, ya estamos viendo que han venido hasta aquí, hasta el sur de la Florida y que van a estar alentando a Uruguay el domingo aprovechando el fin de semana también", explicó.

A la hora de hablar de las nuevas camisetas de la celeste, Alonso no dudó: "Me encantaron. Muy lindas". Respecto a la avidez de los hinchas por querer comprarlas, añadió: "A la gente hay que decirle que hay que esperar, hay que tener paciencia. Hay que decirle a la gente que esto es una transición. Por las condiciones que tenían los contratos, para poder trabajar con más tranquilidad, se compraron las indumentarias en un proceso competitivo. Estamos muy contentos con el diseño, pero tenemos que esperar la respuesta de la empresa para ver si podemos contar con esa partida para que la gente pueda comprar, aunque sea una partida limitada".

Y cuando Referí le preguntó en el rol de hincha, cómo la ve para Uruguay en esta Copa América 2024, sonrió y dijo: "¡Pah! Tengo mucha ilusión, mucha confianza en el plantel, pero esto es un torneo duro, donde confluyen varios equipos fuertes. Hay que ir partido a partido. Lo importante es que podamos tener competitividad que es lo que después te da después la posibilidad de ir por objetivos importantes".

