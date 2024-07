Copa América 2024: récords de audiencia, de premios, interacciones en redes sociales y de valor mediático

Argentina se coronó campeona tras vencer a Colombia 1-0 en alargue, llevándose a casa un premio de US$ 20 millones. La selección albiceleste, bicampeona tras su logro de 2021 y equipo más ganador con 16 copas (rompiendo así la línea que mantenía con Uruguay), también se clasificó para jugar la Conmebol-UEFA del próximo año. La Copa de Campeones contra España, ganadora de la Eurocopa 2024, en Alemania, al superar a Inglaterra en la final.

Al fútbol lo que es del fútbol

Fiel a uno de sus pilares estratégicos: reinvertir en el fútbol lo que genera el fútbol, la Conmebol logró repartir un 50% más de premios en la edición 2024 de la Copa América que en la edición de 2019, con un total de US$ 100 millones.

Argentina, como campeona del torneo, se embolsó US$ 16 millones, pero se llevó a casa US$ 20 millones. Esto se debe a que todos los equipos participantes, que fueron 16, recibieron una suma de US$ 2 millones para competir y tener una preparación adecuada.

En el caso de la Conmebol, cada equipo sudamericano también recibió US$ 2,8 millones adicionales, destinados al desarrollo del fútbol continental. De esta forma, cada Asociación contará con fondos para promover todos los aspectos del fútbol en sus respectivos países.

Conmebol sostiene que destina el 100% de sus gastos al fútbol sudamericano. Según la institución, el 95% de sus gastos los invierte directamente en sus Asociaciones, en los clubes, tecnología y logística a través de los diferentes torneos y programas de desarrollo.

El 5% restante se destina a la gestión del fútbol sudamericano.

Los récords en audiencia

La edición de 2024 registró una audiencia sin precedentes y superó con creces los logros del primer torneo celebrado en suelo americano, la Copa América Centenario 2016.

En Estados Unidos, la final fue vista por más de siete millones de personas, según información proporcionada por la Conmebol.

La organización destaca el impacto en la televisión de habla inglesa. La definición tuvo más del doble de espectadores que la final de la Eurocopa 2024 y los partidos de cuartos de final y semifinal fueron los más vistos en la historia de la cobertura del fútbol en inglés.

En cuanto a los canales de habla hispana, Conmebol informó que la audiencia hispana de la final fue un 111,67% más que la registrada para el partido definitorio de la Eurocopa.

En Argentina, la euforia generó cifras de audiencia como las de la final del Mundial 2022.

Incluso la semifinal contra Canadá ya había alcanzado el récord de audiencia de la final del Mundial.

Un poco más al norte de Brasil, Conmebol indicó que 84,6 millones de personas vieron los partidos del torneo, un 82% más de audiencia que la edición de 2021 celebrada en su territorio.

Y en Colombia, datos de la Conmebol indican que el partido final se ubicó como el evento más visto en la historia de la televisión colombiana. La audiencia fue un 30% mayor en comparación con la edición anterior del torneo.

A su vez, la institución destaca que el impacto en redes sociales fue cuatro veces mayor que en 2021, alcanzando 19 millones de seguidores, 207 millones de interacciones (tres veces más que 2021) y 1.800 millones de visualizaciones de vídeos (cuatro veces más). Según la Conmebol, el valor mediático obtenido por la Copa América fue de US$ 78,7 millones, cinco veces mayor que el de 2021.