El shock de José María Giménez al llegar a Uruguay para la Copa América: "No lo puedo creer, me dejás helado"

"Vengo compitiendo bien, con ritmo, salimos del partido y vinimos directo, hace 24 horas que estoy adentro del avión, pero estoy bien", declaró Giménez, visiblemente cansado.

Su equipo, Atlético de Madrid le ganó el sábado 2-0 a Real Sociedad como visitante en el último partido de LaLiga 2023-2024, donde el colchonero terminó cuarto detrás de Real Madrid, Barcelona y Girona.

Giménez fue titular y disputó los 90' del partido.

Así llega Josema a la Copa América

"Hubo momentos donde la fractura de la tibia me jugó una mala pasada, me hizo parar bastante tiempo, se hizo un poco difícil volver a la competencia, en los partidos que me tocó estar siempre me sentí bien y llego bien, por suerte y gracias a Dios", declaró el uruguayo ante Punto Penal de Canal 10, Polideportivo de Canal 12 y Sport 890.

Giménez se lesionó en pretemporada, el 24 de julio de 2023, y recién pudo estrenarse en la temporada el 16 de setiembre, contra Valencia.

En el curso jugó 33 partidos en los que saltó como titular en 24. Jugó 22 por LaLiga, uno por Copa del Rey, tres por Supercopa de España y siete por la UEFA Champions League.

Su pronóstico para la Copa América: reservado

"Somos muy reservados con lo que pensamos, estamos con la mentalidad de prepararnos de la mejor manera posible para llegar de la mejor forma y poder hacer una buena Copa América", dijo consultado por cuál era el objetivo de Uruguay en la competencia.

Sobre la posibilidad de que Luis Suárez integre la lista de 26 jugadores, Giménez expresó que la misma genera "ilusión" y se explayó: "Los históricos han hecho mérito para poder estar, si están, para nosotros son muy importantes, por el privilegio que suman al grupo, por lo que significan para la selección y para el Uruguay, así que nos toca jugar con ellos en esta Copa América va a ser un plus".

Cuando lo consultaron por la lesión que sacó a Federico Viñas de poder jugar la Copa, Giménez expresó que no estaba enterado: "Hace 24 horas estoy arriba del avión, no he podido parar, estoy muerto y no lo puedo creer, no lo puedo creer, me dejás helado, no sé ni qué decirte, le preguntaré al doctor cómo está".

Por último se le preguntó cómo habían sido sus últimas charlas con el entrenador Marcelo Bielsa, pero Giménez dijo que "en este último tiempo hablé con el profe Santi Ferro", para luego agregar: "Con Marcelo hicimos cámara para transmitirme lo que él piensa qué hago bien, cosas que tengo para mejorar y cosas para aprender, y uno siempre agradecido por eso".