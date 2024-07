Luis Suárez: su rol de referente, el cuidado con las comidas y su anuncio con la "Zona Suárez"

"Estoy disfrutando mucho cada momento, porque con la edad que tengo, a medida que va pasando el tiempo lo vas disfrutando cada vez más, jugando mucho o jugando poco. Esa llama del fútbol se va apagando de a poco y estar disf4utando de este momento con el grupo maravilloso que hay. La gente ve de afuera el Luis Suárez de tantos partidos, goles, tantos años, pero soy uno más, ya lo habrán visto desde el principio. Acepto todo tipo de jodas sin ningún problema, me gusta que sea así, que no estén cohibidos con nada y es la forma de romper el hielo para ser uno más. Después jugar o no jugar es el rol que toca, estoy muy feliz la parte que estoy haciendo y tratar de ayudar en lo que sea", expresó.

Sobre el homenaje que le hizo la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) al haber alcanzado los 140 partidos y el regalo de una camiseta con ese número que le dio Darwin Núñez, Suárez dijo: "Que me la haya entregado Darwin y yo compartirlo con todos los compañeros es lindo. Uno se va haciendo grande y es la forma que tiene la Asociación de felicitarte por los partidos y lo tomo como un gesto muy lindo. Estuve en el lugar de Darwin, tuve su edad, sé lo importante que era tener un Loco Abreu o Forlán, ídolos y referentes y cuando no les tocaba jugar el Loco era el primero en apoyarme y darme ánimo".

Luis Suárez y los partidos que más lo marcaron con la selección de Uruguay

El periodista Roberto Moar le pidió que le mencionara cuáles eran los tres partidos que más lo marcaron con Uruguay: "Son muchos, imposible elegir tres. Los que viví y los que sigo viviendo. El debut en Cúcuta es uno. De niño soñaba con jugar en la selección y ser Francescoli. Pude debutar con la 10, me echaron, pero fue un sueño hecho realidad. Debuté en una Eliminatoria e hice un gol. En el Mundial de Sudáfrica hice goles. El partido contra Corea, el de Ghana por lo de la mano y salvar a la selección, la Copa América (Argentina 2011) con un gol en la final, los cuatro goles a Chile, lo de Inglaterra, son muchos grandes momentos. Con 37 años volver a jugar una Copa América y ver a mis hijos con la edad que tienen como padre es maravilloso. En 2011 mi sueño era que mi hija me dijera que no había nada más lindo que su padre fuera campeón de América y se le cumplió el sueño. Como le digo a mis compañeros ahora que lo hagan con sus familiares".

"A medida que sos mayor te vas cuidando más, vas teniendo prevenciones a nivel físico, cosas que antes podías hacer y ahora ya no porque te vas cuidando. Además venía una generación donde tenía que ser ejemplo y demostrar. No podía llegar como llegaba antes en el sentido de que era profesional pero podía comer lo que se me antojaba. Pero a esta edad cuesta más bajar y hay varios acá que lo saben. Venía con la idea de estar en forma, estar bien, cuidarme y me siento bien en el aspecto físico", expresó ante consulta de Carlos Bardakian de AM 770.

"Este grupo dio un golpe muy grande en esta Eliminatoria de ganarle a Argentina y Brasil, ese poderío del que todo el mundo habla se lo ganaron ellos con el entrenador, demostrando física y futbolísticamente que se le puede ganar a cualquiera. Va a marcar una linda etapa para el grupo, para el entrenador, es un lindo desafío, pero no marcar algo que de acá a futuro determine lo que vaya a pasar. Va a ser un lindo partido, llegó el momento de demostrar y es una linda prueba para nosotros de afrontarlo como lo venimos afrontado: jugando, metiendo, teniendo al rival que tengamos enfrente con la misma intensidad y ganas de ganarlo", agregó.

"Vinicius es muy importante, por lo que genera y lo que es para Brasil. Pero no dejan de tener suplentes como Savinho o el que vaya a entrar que también pueden marcar la diferencia y están en buen nivel en el fútbol europeo", manifestó.

"Me gusta la frase de Zona Suárez, surgió en Atlético de Madrid, quedó linda, por momentos ha aparecido pero espero que en esta Copa no aparezca porque querrá decir que Uruguay va bien y no será necesario, pero si se llega a necesitar ahí estaremos porque algún capítulo más espero escribir en la selección", comentó ante una pregunta de Gabriel Regueira.

"Obviamente que si uno está acá quiere jugar o ponerle las cosas difíciles al entrenador para que tome la decisión. Me siento capacitado para ayudar al equipo pero cumplo con las órdenes del entrenador: jugar 5' o 10', no jugar, jugar 20' o 30' y hacerlo de la mejor manera posible. Intenté patear una el otro día, pero en los minutos finales es difícil", dijo.

"Cada grupo es diferente, tiene su forma de ser. Este grupo humano es espectacular, somos 26, más los tres sparring y todos nos tratamos de la misma manera. Recuerdo la Copa América 2011 que estaban de suplentes Scotti, Victorino y Seba Coates porque los titulares eran Godín y Lugano, y terminaron jugando una tanda de penales contra Argentina Scotti y Victorino. Eso quiere decir que los 26 tienen que estar preparados. Eso lo hace el grupo", manifestó.

"Estuve un año en Brasil, al jugador de la selección brasileña se le exige mucho. Conviven con presión al ser tantos millones por la gran selección que son y a veces esa presión les juega una mala pasada. Uruguay tiene que hacer su partido y no depender tanto de Brasil. Si Uruguay está metido, marca el ritmo de juego, la intensidad y es contundente, eso va a marcar a la hora de definir y Uruguay está capacitado para ganarle a Brasil o a cualquiera", respondió ante una pregunta de Alberto Kesman.

Consultado por Referí sobre los dichos de Maximiliano Araújo y la emoción que le generó compartido cancha con él, porque es su ídolo, Suárez expresó: "La sensación que sentí desde que llegué a la concentración fue de emoción por las caras de mis compañeros. Me hizo emocionar. Te enorgullece. Tanto Maxi como los otros compañeros. Maxi me lo dijo, me emocionó mucho. Tengo muchas anécdotas que contaré después. Después de mi vienen el Chino, Guille Varela y Giorgian y a muchos les saco 10 años de diferencia. Manu es de 2002 y yo debuté en 2007. Imaginate la ilusión que tienen esos jugadores que hoy son titulares, que me vieron en mi plenitud, entre comillas, y hoy están ahí. Me imagino las cabecitas, porque yo las viví igual con Forlán, el Loco, el Ruso Pérez. Por eso estoy disfrutando cada minuto que vivo con estos nenes acá".

Nicolás De La Cruz y la ausencia de Vinicius Jr.: "Es una baja muy importante para ellos"

Nicolás De La Cruz, por su parte, expresó: "Está buenísimo resaltar el gran nivel que está teniendo el equipo en líneas generales, al que le toca jugar, al que no, al que le toca ingresar, se ha formado un lindo grupo, con mucha competitividad donde todos quieren aportar su granito de arena. En el primer partido no me tocó arrancar jugando, le tocó a Giorgian (De Arrascaeta) que hizo un gran trabajo. Para el partido que sigue puede jugar cualquiera y es la gran variedad que tiene el entrenador que es lo que se ha mostrado a lo largo de este ciclo. Para nosotros es muy importante haber conseguido los tres triunfos en fase de grupos porque suma en confianza y marca el camino para el objetivo que tenemos que es muy claro".

"He visto bastantes partidos de Brasil, luego del partido contra Estados Unidos, con la confirmación del rival nos pusimos en detalles a ver sus puntos débiles, tenemos primero que corregir nuestros errores para poder vulnerar la defensa de Brasil. Sabemos que tienen una gran selección, con muy buenas individualidades, en un gran nivel, pero nosotros desde el nivel colectivo tenemos que estar al 100 por 100, hacer un partido redondo, a mucha intensidad, que es lo que venimos mostrando en este nuevo ciclo para buscar un resultado favorable y buscarlo desde el primer minutos", dijo sobre el rival del sábado.

"Sabemos de la importancia que genera Vinicius en su selección, el nivel individual mostrado en su equipo, pero también sabemos que los jugadores que tiene de reemplazo son muy buenos, en lo individual y colectivo, tienen mucha variedad y nos tendremos que adaptar a eso sin dejar de marcar nuestro estilo de juego para poder marcar el ritmo del partido. Es una baja muy importante para ellos, para nosotros es muy importante saber a quién nos vamos a enfrentar y el cuerpo técnico ya está analizando quiénes pueden ser las alternativas", analizó.

"Uruguay se basa en el nivel colectivo del equipo, tenemos grandes individualidades, con gran nivel, pero siempre remarco el nivel colectivo por los partidos que hemos ganado donde siempre hay una chispita individual pero el gran trabajo que se hace de adelante para atrás y de atrás para adelante con gran intensidad es nuestra fortaleza. No hay equipo que con un gran jugador haga la diferencia y no creo que Uruguay sea la excepción", expresó.

"El partido con Estados Unidos y nos ha tocado por las necesidades de los rivales jugar algunos metros más atrás o más adelante, pero sin dejar de pensar en el arco rival. La intensidad siempre tiene que ser lo más alta posible, a veces se puede, a veces no. En el partido pasado, Fede decidió bajar un poco el ritmo de juego. Es nuestro guía, como Darwin a la hora de la presión que es el que marca la presión. Fede marca el ritmo del juego. Todos nos adaptamos a eso. Hay jugadores que también pueden marcar ritmo. Rodrigo cuando entra marca la intensidad y todos vamos atrás de él", concluyó.

La conferencia se cerró con la intervención del humorista Rafael Cotelo quien le preguntó a Nicolás De La Cruz su hombre habida cuenta de que en el partido ante Estados Unidos había sido presentado como Diego De la Rosa.