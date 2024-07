El Allegiant Stadium, el impactante estadio donde jugará la selección de Uruguay, de US$ 1.800 millones y con apodo de Star Wars

Con respecto al diseño, se destaca por su color negro con algunas líneas de luces blancas. Por ese motivo, lo llaman “La estrella de la muerte”, por su parecido a la icónica estación espacial de la película La Guerra de las Galaxias.

En esta Copa América el estadio ya recibió dos partidos: Ecuador 3 vs Jamaica 1, y Brasil 4 vs Paraguay 1, por lo que la selección brasileña ya lo conoce.

20240628 FBL - COPA AMERICA - 2024 - PAR - BRA Brazil's forward #07 Vinicius Junior (L) receives a yellow card during the Conmebol 2024 Copa America tournament group D football match between Paraguay and Brazil at Allegiant Stadium in Las Vegas, Nevada on

Vinicius Jr.

Foto: Frederic J. Brown / AFP