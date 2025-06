¿A qué hora es el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana hoy, del que estarán pendientes Peñarol y Cerro Largo, y dónde verlo?

En el bombo 1, estarán los clubes que terminaron en la primera posición de la fase de grupos, en tanto en en el el bombo 2, lo harán los clasificados en segundo lugar.

Vale decir que, en este caso, no importa si salen sorteados clubes de un mismo país para enfrentarse, u otros que ya se hayan enfrentado en la fase de grupos.

Por ejemplo, si sale sorteado el encuentro entre Vélez Sarsfield y Peñarol, volverán a jugar, y no se sorteará otro rival para ambos.

Los distintos bolilleros quedaron conformados de la siguiente manera:

Bombo 1 (primeros de grupo):

Bombo 2 (segundos de grupo):

Por su parte, también se realizará el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana, y Cerro Largo, por más que ya sabe que en los playoffs enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero, también estará pendiente, debido a que si lo pasa, enfrentará luego a otro rival.

