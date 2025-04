Con dos técnicos, uno campeón en Nacional, y un preparador físico discípulo del profe Ortega, así es el cuerpo técnico tricolor para el debut en la Copa Libertadores

El tercer integrante del cuerpo técnico es el preparador físico Nicolás Gandini, quien este año llegó al club para ser funcionario de forma institucional, en lugar de Julio Moreno, el histórico profe que se jubiló este año.

La experiencia del cuerpo técnico interino de Nacional

Martín Ligüera

Tras retirarse como futbolista, en los que tuvo cuatro ciclos en Nacional, con 160 partidos en total y tres títulos de Campeonato Uruguayo, entre otros, Ligüera, de 44 años, comenzó su carrera como entrenador.

Fue técnico de la Tercera división tricolor y tuvo un interinato en las dos últimas fechas del Torneo Clausura 2020 y las dos finales del Campeonato Uruguayo 2020, logrando el título en la recordada definición ante Rentistas.

WhatsApp-Image-2021-10-16-at-19.00.30.webp Martín Ligüera Camilo Dos Santos

Al año siguiente continuó en el cargo en Tercera y en agosto fue designado en lugar de Alejandro Cappuccio, completando 19 partidos como DT en Primera de los albos, con 11 triunfos, 4 empates y 4 derrotas.

En 2024 volvió a dirigir y lo hizo en Rentistas, en la Segunda división.

Este año, tras la asunción de la nueva directiva de Nacional con Ricardo Vairo y Flavio Perchman, Ligüera volvió a los tricolores como secretario técnico para trabajar en la transición de jugadores entre Tercera y Primera división.

Nicolás Ramos La firma junto a Martín Ligüera Foto: Nacional

Sebastián Eguren

También exjugador de Nacional, con dos ciclos en 2003/04 y 2015/16, en los que ganó dos Apertura, Sebastián Eguren se dedicó a la dirección técnica tras colgar los botines.

Su primera experiencia fue en Atenas de San Carlos, en Segunda división, donde en 2020 dirigió 16 partidos con 39,58% de efectividad en puntos disputados.

Sebastián Eguren Sebastián Eguren Foto: Nacional

Al año siguiente fue asistente técnico de Martín Lasarte en la selección de Chile.

Luego, en 2022, dirigió en Primera división en Montevideo City Torque, con 21 partidos y 31,82% de efectividad, renunciando en setiembre por malos resultados.

Eguren volvió a Nacional en diciembre de 2023, al ser designado como manager general del club, cargo en el que se mantiene hasta el día de hoy.

Marcelo Tulvobitz, Sebastián Eguren, Martín Lasarte y Mauricio Victorino Marcelo Tulvobitz, Sebastián Eguren, Martín Lasarte y Mauricio Victorino Foto: Nacional

Este miércoles en Medellín volverá a ponerse el buzo de entrenador como ayudante técnico de Ligüera.

“Martín va a ser entrenador y obviamente yo lo voy a estar haciendo de dos porque corresponde, no voy a dejarlo solo en este momento, pero sí, elegimos los futbolistas que van a ir para allá”, comentó Eguren este lunes antes del viaje a Colombia

0001628940.webp Sebastián Eguren junto al preparador físico Julio Moreno en Los Céspedes. Twitter @nacional

Nicolás Gandini

El preparador físico de Nacional en Colombia será Nicolás Gandini, quien llegó este año al club para ser el PF institucional, cubriendo la salida de Julio Moreno, el histórico profe que se jubiló a fines de 2024.

Nicolás Gandini en Getafe Nicolás Gandini en Getafe

Gandini llegó a los tricolores tras una última experiencia en Getafe, donde dirigió al equipo juvenil A.

Entre sus estudios se destaca su Maestría en entrenamiento y gestión deportiva, master en alto rendimiento aplicado al fútbol.

“Cómo posgrado de mi experiencia fui a realizar la pretemporada con el plantel principal del Atlético Madrid donde viví desde adentro la preparación física del profe Ortega. Me desempeñó hace más de 10 años como preparador físico de fútbol en equipos profesionales donde soy preparador físico del primer equipo profesional y coordinador en jefe del área física del club”, señaló en su perfil de Linkedin.

Nicolás Gandini en Nacional Nicolás Gandini en Nacional Foto: Nacional

Además, es docente en asignatura entrenamiento en el curso de entrenadores licencia FIFA y técnico en fútbol licencia Pro y técnico en musculación.

“Me especialicé en fisiología del ejercicio aplicado al fútbol”, agregó.

Eguren: la búsqueda de DT y la posibilidad de que siga Ligüera

Eguren también señaló este lunes cómo es la búsqueda de nuevo entrenador. “Evaluando e intentando pensar, siendo sobre todo calmos. La elección de un entrenador no es algo que es que esto sea de un día para el otro, ni así nomás. Hay que tomar una buena decisión pensarlo bien conversarlo estamos con la gente todo el tiempo con Flavio (Perchman) con Ricardo (Vairo) para poder tomar esa decisión

Por el momento, Nacional no habló con otro entrenador: “De momento estamos conversando nosotros y es lo único que le puedo decir”, señaló el lunes.

Con respecto a los tiempos para tomar una decisión, dijo que lo importante es “una buena resolución”.

“Si es lo mejor, podría ser lo mejor, pero de todas maneras, una buena decisión es con calma, con tranquilidad, elegir bien, pensarlo, que estemos convencidos todos de que vamos a tomar, sobre todo en la elección del próximo entrenador, alguien que nos va a comandar para ganar el torneo”, agregó.

Ante la pregunta de si no le quita el sueño el hecho de que Ligüera dirija al fin de semana si aún no definen el DT, sostuvo: “El sueño me quita todo el tiempo de no estar en la situación que nosotros quisiéramos estar. En realidad lo que estamos intentando es tomar una buena decisión y yo entiendo que esas cosas se tienen que tomar con calma y con la convicción de que uno elige bien”.

Eguren descartó que Ligüera quede como DT del equipo en caso de que obtenga buenos rendimientos.

“Martín va a ser un técnico interino por respeto a él, porque él entró al club a trabajar como secretario técnico para sobre todo desarrollar a los futbolistas jóvenes que se lleguen al primer equipo. Tenemos la suerte que es un entrenador que ya dirigió y fue campeón con Nacional, pero Martín vino a desarrollar una tarea que la va a seguir desarrollando después”, explicó.