Copa Libertadores: la cena íntima que compartió Ignacio Ruglio previo al partido entre Peñarol y Botafogo que le va a contar a los nietos, y los dichos de Mario Saralegui

Los principales dichos de Mario Saralegui previo a jugar ante Flamengo por Copa Libertadores

Mario Saralegui se había expresado en X (ex Twitter) previo a los partidos ante Flamengo por Copa Libertadores. El 18 de setiembre, entre otras cosas, expresó: "Socios Vitalicios y Honorarios, campeones del Mundo, tenemos un palco de las leyendas, eliminamos a Flamengo y somos los últimos Campeones del Mundo del Club. No tenemos más palco, no tenemos entradas, no podemos entrar ni solos, menos acompañados. Todo bien pero exigimos respeto",