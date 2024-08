Cuando la mente se queda sin defensa: cómo se transita el duelo por la muerte de Juan Izquierdo

El fútbol son once inmortales contra otros once intentado embocar una pelota dentro de un arco. Veintidós superhéroes terrenales corriendo en una cancha, mientras las cámaras buscan sus mejores gestos, las hinchadas alientan, los rivales insultan y los niños idolatran. Hasta que, de pronto, uno se desvanece. Cae justo en la mitad de los 7.000 metros cuadrados de césped. Y recuerda que al fútbol juegan mortales.

“Hace un tiempo está metida en parte de la sociedad la idea de la muerte fast: no transitar los ritos, no hacer velorio, no hacer entierro, no hablar mucho del tema pensando que se puede sortear. Pero la vida implica la muerte. Por más que intentemos pensar que no existe, la muerte está. Por eso hay que habilitar un espacio para hablar de ella, para transitar el duelo”, dijo a Referí Patricia Domínguez, docente responsable del primer posgrado en Uruguay de Psicología en el Deporte, e insiste con que no es momento de hablar de competencia, sino “de los inmortales que se vuelven mortales”.