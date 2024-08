Muerte de Juan Izquierdo: por qué la situación era más grave de lo que decían los primeros comunicados y la explicación de Nacional para proteger a la familia

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1828606877048950830&partner=&hide_thread=false Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados.



Todo Nacional está de luto por… pic.twitter.com/mYU28mqw6m — Nacional (@Nacional) August 28, 2024

Los primeros minutos: la caída, la rápida respuesta y la llegada al hospital

Cuando Izquierdo se desvaneció en pleno campo del Morumbí, su compañero Leandro Lozano tardó pocos segundos en advertir la situación a las personas que estaban fuera de la cancha.

JUAN IZQUIERDO.jpg Juan Izquierdo es atendido en la cancha del MorumBIS Foto: AFP

El defensa, exjugador de Cerro, Peñarol, Wanderers, Atlético San Luis y Liverpool, había sufrido arritmia cardíaca. Se trata de un problema con la frecuencia o el ritmo de los latidos del corazón. Esta se produce cuando el corazón late demasiado rápido, demasiado lento o con un ritmo irregular.

"Las arritmias se pueden tratar con medicamentos o procedimientos para controlar los ritmos irregulares. Si no se tratan, las arritmias pueden dañar el corazón, el cerebro u otros órganos. Esto puede producir un accidente cerebrovascular que ponga en riesgo la vida, insuficiencia cardíaca o paro cardíaco súbito. Durante el paro cardíaco súbito, el corazón de forma repentina y imprevista deja de latir, lo que provoca la muerte si no se lo trata en cuestión de minutos", marca el National Institute of Health estadounidense.

El deportólogo con subespecialidad en cardiología del deporte, Gladimir Melo, aseguró a El Observador que la rápida respuesta de los jugadores y médicos presentes fueron clave para que Izquierdo siguiera con vida en ese momento: "No hay un ritmo cardíaco, hay un latido totalmente ineficiente, no llega sangre a ningún lado y oxígeno y te desmayás. Por eso es muy importante detectar y comenzar con el masaje cardíaco lo más rápido posible. Por cada minuto que nosotros no hacemos masaje cardíaco, se pierde un 10% de sobrevida".

Además, destacó la rápida llegada de la ambulancia al lugar donde estaba el futbolista. "En un estadio cardioprotegido la ambulancia debe llegar como máximo en cuatro minutos a cada punto del estadio y a la cancha el tiempo es menor", valoró el deportólogo.

Muerte de Juan Izquierdo Muerte de Juan Izquierdo EFE

No está claro, sin embargo, si antes de ser subido a la ambulancia Izquierdo recibió masaje cardíaco. Lo confirmado es que tras el primer percance, Izquierdo recuperó la conciencia y fue derivado de urgencia en una ambulancia al hospital Albert Einstein, ubicado a menos de 500 metros del Morumbí. Pero en ese trayecto el jugador sufrió un paro y le realizaron cinco descargas para revivirlo en la ambulancia y en el hospital, como informó Referí.

“No parece que le hayan hecho masaje cardíaco en la cancha, sino que es probable que el paro cardíaco haya sido después, en la ambulancia, y que haya estado varios minutos en paro”, dijo el domingo a Referí el cardiólogo e intensivista Álvaro Niggemeyer.

El primer informe médico sobre la situación de Izquierdo compartido por Nacional, emitido a las 23:25 del jueves, a cerca de dos horas del final del partido, no mencionaba el paro cardíaco, si no solo la arritmia, con el objetivo de proteger a la familia, que estaba en Uruguay. "Juan Izquierdo sufrió una arritmia cardíaca durante el partido ante San Pablo. Es atendido en el CTI del hospital Albert Einstein. Actualmente se encuentra estable y permanece en observación. Seguiremos actualizando la información".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1826808065129390393&partner=&hide_thread=false Juan Izquierdo sufrió una arritmia cardíaca durante el partido ante San Pablo. Es atendido en el CTI del hospital Albert Einstein. Actualmente se encuentra estable y permanece en observación. Seguiremos actualizando la información.



¡Fuerza, Juan! pic.twitter.com/anZOMjP5aQ — Nacional (@Nacional) August 23, 2024

El panorama que se fue agravando

Tras ser internado en el CTI del Albert Einstein, Izquierdo fue sedado para permanecer estable tras los episodios cardíacos. "Juan está ahora sedado y debe esperar que la sedación surta su efecto, termine ese efecto y ahí empezar las evaluaciones: neurológicas, cardíacas y toráxicas. Perdió el conocimiento. Ahora está sedado", expresó a los medios presentes afuera del hospital Alejandro Balbi, presidente de Nacional, en conferencia de prensa los primeros minutos del viernes.

Le realizaron un cateterismo, para conocer si existían lesiones u obstrucciones, y los resultados fueron normales.

Sin embargo, el tiempo transcurrido en paro cardíaco era el principal problema: habían pasado muchos minutos sin que le llegara oixgeno al cerebro. Según informó Referí el viernes, distintas fuentes ya indicaban la situación neurológica de Juan Izquierdo era grave.

Cuando un joven es reanimado en menos de tres minutos, por lo general no requiere de ventilación mecánica ni tantos días de sedación que justamente son necesarios para adaptar al paciente al respirador y reciba la presión correcta. Niggemeyer lo explicó: “Cuando existe una sedación por más tiempo es porque los médicos constataron una injuria cerebral”, explicó Niggemeyer.

Por la mañana de ese viernes, diversas fuentes informaron que se le haría una tomografía para evalular el estado del cerebro, y que se le intentaría bajar la sedación. Sin embargo, el segundo informe de salud publicado por Nacional el viernes por la tarde no mencionó esos hechos y agregó que Izquierdo iba a estar "bajo observación durante las próximas 72 horas como mínimo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1827062476753518740&partner=&hide_thread=false Situación de Juan Izquierdo:

De acuerdo con la información brindada por los médicos tratantes del Hospital Albert Einstein de San Pablo, Juan se encuentra estable de su arritmia cardíaca. Permanece sedado en CTI, donde continuará bajo observación durante las próximas 72 horas… pic.twitter.com/DljNbf4Xtz — Nacional (@Nacional) August 23, 2024

El sábado comenzaron a llegar distintos familiares de Izquierdo a San Pablo para acompañar al futbolista. Esa jornada el parte médico del Albert Einstein habló por primera vez de forma pública sobre el paro cardíaco "de inicio indeterminado". Según el hospital, el defensor de Nacional ingresó a las 20:55 del jueves al centro "en paro cardíaco, de inicio indeterminado –sin hora marcada de comienzo–, secundario a una arritmia". También hababa por primera vez de "cuidados intensivos neurológicos". Revelaba, además, que estaba bajo ventilación mecánica, lo que confirmaba que no podía respirar por sus propios medios debido a su estado neurológico.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1827435779813236943&partner=&hide_thread=false Boletín médico del Hospital Israelita Albert Einstein.



¡Fuerza, Juan! pic.twitter.com/L0fH9ZRxbJ — Nacional (@Nacional) August 24, 2024

"El hospital inició inmediatamente maniobras de resucitación cardio-pulmonar, incluyendo el procedimiento de desfibrilación, habiendo el paciente recuperado la circulación espontánea. Desde entonces, Juan está internado en la Unidad de Terapia Intensiva, sedado, en ventilación mecánica y bajo cuidados intensivos neurológicos", se lee en el parte.

Ese parte médico revelaba que la situación era mucho más grave que lo informado por Nacional inicialmente.

El parte del domingo y el "agravamiento"

El domingo, el nuevo reporte marcó un agravamiento del cuadro de salud de Izquierdo. La evaluación de los médicos mostró "una progresión del compromiso cerebral y un aumento de la presión intracraneal". La situación neurológica de Izquierdo ya era gravísima.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1827820776071856435&partner=&hide_thread=false Boletín médico del Hospital Israelita Albert Einstein. pic.twitter.com/gavtDR6th6 — Nacional (@Nacional) August 25, 2024

Las imágenes cerebrales de este domingo permitieron observar que el daño a nivel cerebral era más grande que el visto en un primer momento. Por eso el comunicado habló de "progresión". Y como el cerebro está inflamado, y puja contra el cráneo duro, aumentó la presión ("presión intracraneal").

Los médicos intentaban desentrañar cuánto tiempo pasó sin oxigenación el cerebro, y qué pudo haber causado el descontrol del ritmo cardíaco. El cateterismo -un cable largo y delgado que viaja por las vías cardíacas- descartó una obstrucción coronaria. En el caso de Izquierdo, según lo informado por la sanidad de Nacional, no hubo un ACV, sino que la falla cardíaca generalizada hace que ninguna de las vías cardíacas le lleve oxígeno al cerebro. El impacto, por tanto, es mayor que un ACV común. Y por eso se habla de que para salvarle la vida se necesitó actuar en “minutos” y no en “horas”.

Gran parte de su familia ya estaba presente en el hospital, y el presidente Alejandro Balbi volvió a la ciudad brasileña tras viajar a Montevideo.

Un día después, la única novedad del nuevo comunicado indicaba que Izquierdo sufría un "cuadro neurológico crítico". No menciobaba nuevos hechos, lo que dejaba entrever que la situación se tornaba irreversible.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1828232226275750194&partner=&hide_thread=false Boletín médico del Hospital Israelita Albert Einstein. pic.twitter.com/7R8ChnIo7h — Nacional (@Nacional) August 27, 2024

La explicación de por qué no mencionaron la gravedad en ese momento

En entrevista con DirecTV el lunes por la noche, Balbi indicó que la situación de Izquierdo era "crítica". "No hubo ningún tipo de evolución, al contrario ayer tuvo un pequeño retroceso en la madrugada. Lograron estabilizarlo, pero lamentablemente los médicos no han podido sacarlo de ese estado delicado", lamentó.

“La situación general exigía comunicar porque había mucha avidez por la información, pero no se podía perder de vista que había una familia en Montevideo con información fragmentada y hasta falsa, dentro de un dolor inconmensurable. Había que manejar la situación con mucha cautela y tacto”, agregó el presidente tricolor.

En tal sentido, Balbi argumentó que "acordamos manejar de común acuerdo las comunicaciones públicas, tratando siempre de decir lo que se pudiera decir y sin poner en esos comunicados determinadas cuestiones que preferíamos hablar antes con la familia. Siempre pensando en la familia, que es la que más sufre en estos momentos".

Las causas de la muerte de Juan Izquierdo: el último informe del hospital de San Pablo

El martes por la noche Nacional informó sobre el fallecimiento de Juan Izquierdo, tras cerca de cinco días internado en estado grave.

El último informe del hospital Albert Einstein marcó que la hora de su muerte fue a las 21:38, debido a "una muerte encefálica después de un paro cardiorrespiratorio asociado a una arritmia cardíaca".

20240827 El informe del Hospital Albert Einstein tras la muerte de Juan Izquierdo, de Nacional El informe del Hospital Albert Einstein tras la muerte de Juan Izquierdo, de Nacional

Los exámenes previos y la arritmia de 2014: cómo se detectan las arritmias y las posibilidades de no detectar problemas

En su llegada al hospital el jueves, a Balbi le consultaron sobre si Izquierdo tenía algún episodio cardíaco previo, y el presidente tricolor respondió: "Lo primero que nos preguntaron fue si había tenido algún antecedente. Se lo preguntaron a Arsuaga. Desde Montevideo les enviamos el último electrocardiograma que le hicimos a Juan, pregunté cómo era el modus operandi, y es un examen que se le hace anualmente a todos los jugadores del plantel principal y formativas y Juan nunca había arrojado ningún episodio cardíaco ni de ningún aspecto. Por eso se está evaluando ahora por qué ocurrió este episodio que fue sorpresivo para todos".

Melo indicó a El Observador que la Conmebol pide a los clubes que los jugadores tengan un electrocardiograma, ecocardiograma y ergometría para poder jugar. Pero, que sin embargo, estos estudios no son infalibles. "Vos con los estudios detectás ocho o nueve de cada 10 problemas que pueden llevarte a muerte súbita", comentó.

"Si se hicieron los estudios sabemos que el electrocardiograma en ese momento estaba bien, sabemos que en las paredes del corazón están bien, las válvulas y el automatismo bien y que la ergometría salió bien. También que ante un esfuerzo importante él no notó nada y no tuvo ningún síntoma. Quedamos con ese escalafón de patologías que te pueden desencadenar una arritmia de este tipo sin que lo podamos encontrar. Pero hay un 10% que se escapa", comentó.

Además, marcó que existen otras causas que pueden llevar a episodios cardíacos: "Puede haber estados metabólicos que te predispongan. Jugar bajo mucho calor, jugar deshidratado, tener una alteración iónica en ese momento, que tengas una alteración metabólica, que tengas una alteración respiratoria. Es un rayo en un cielo estrellado, dice un colega. Es algo que justo cae en una manera diferente. Un latido cardíaco que se enlentezca por algo del automatismo propio del corazón y que no tenga nada estructural te puede llevar a esto".

El lunes por la mañana el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, declaró a Minuto 1 (Carve Deportiva) que Izquierdo había sido diagnosticado con una "pequeña arritmia" en un control que se le hizo hace 10 años cuando jugaba en Cerro y tenía 17 años, organizado por el programa Gol al Futuro.

"No significa que por tener una arritmia, como muchas veces pasa, no significa que no pueden jugar, lo que sí hay que controlarlo y estar muy seguro que los médicos de los diferentes clubes que ha pasado después del informe que va dando Gol al futuro, se controlan y se mantienen", remarcó el jerarca.

El exintegrante de la Secretaría Nacional del Deporte, Pablo Hernández, criticó estos dichos por la vulneración de la confidencialidad de esa información.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PabloKlemenco/status/1828091337167499509&partner=&hide_thread=false El Programa de Prevención de Muerte Súbita de Gol al Futuro se creó con el compromiso de "respetar el derecho del deportista a guardar el secreto sobre datos que le pertenecen".

Lamento que hoy no se honre ese compromiso. — Pablo Hernández Klemenco (@PabloKlemenco) August 26, 2024

Las declaraciones de Bauzá no cayeron bien en el entorno de Nacional. "Las declaraciones del secretario de Deporte fueron totalmente desafortunadas, fuera de lugar, me parece que fuera de contexto, afectó a la familia, no sumaban, restaba mucho, y no entiendo", dijo Balbi horas más tardes a Directv.

"Preferi no llamarlo a Sebastián, se que algunos compañeros lo llamaron manfiestando nuestro pesar y acá fue unanimidad, a todos nos cayó pésimo. Arrojó un manto de duda sobre lo que pasó, eso fue hace 10 años, Juan siguió siendo futbolista profesional y pasó por varios equipos, incluso por equipos del exterior donde se hacen chequeos médicos permanentes", agregó.