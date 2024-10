La crítica del Chino Lasalvia que calificó de "mamarracho" lo que dijo el presidente de Peñarol Ignacio Ruglio; habló de su "busarda" y la pelea en Brasil

Sobre el video que se viralizó en redes sociales, agregó: "Cuando me ven peleando fue porque de un hotel o no se de donde, salieron 10 o 12 trabajadores con palos y piedras y me empezaron a agredir . Los invité a pelear con las manos a la antigua".

"Si hablamos de cordura me parece un mamarracho"

También indicó que tiene contacto diario con los abogados que están intentando la liberación de los hinchas aurinegros que están presos en Brasil. "No comparto algunas formas con la policía brasileña. Porque todos sabemos que de los 300 detenidos, 270 no tienen nada que ver, fueron solo a ver un partido de fútbol y los torturaron, los encerraron en una pieza y les tiraron gas, les pegaron, los trataron como unas ratas".

Calificó de "mamarracho" lo que dijo el presidente de Peñarol Ignacio Ruglio, sobre que la liberación de los detenidos fue parte del acuerdo para el cambio de localía: "Me llegó ese comentario, si hablamos con cordura me parece un mamarracho. Todos sabemos que hay corrupcion en todos lados, pero esto queda en evidencia".

Para Lasalvia, los presos, "tienen que ser devueltos a Uruguay y los que tengan las pruebas de que estaban armados, que no puedan entrar más a Brasil, pero me parece mucho que queden detenidos en esas cárceles. Capaz que hay 10 que hicieron cagadas, pero quedar detenidos en Brasil despues de la represión policial, la negligencia, el armado que hubo con las emboscadas. El señor que me filmó a mi, que me filmó la busarda peleando, también tiene filmado todo lo otro", señaló.