La insólita negociación que existe entre la CBF y la Conmebol, para beneficiar aún más a los equipos de Brasil en la Copa Libertadores

19 de agosto 2025 - 13:39hs
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) negocia con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) la eliminación de los equipos brasileños de la fase previa de la Copa Libertadores a cambio de una plaza directa en la fase de grupos, según informa este martes el diario O Globo de Brasil.

Según se informa desde el país vecino, existe presión de los clubes brasileños para cambiar las reglas del máximo torneo continental de clubes.

El planteamiento parece a priori como bastante insólito, teniendo en cuenta todas las prebendas que tienen justamente las instituciones de Brasil y Argentina, respecto a otros clubes del resto de Sudamérica en los últimos años.

Una negociación polémica

Actualmente, Brasil cuenta con siete plazas en la Copa Libertadores de América.

Cinco de ellas son directas y las dos restantes son para la fase previa del torneo.

La idea de la CBF es reducir a seis plazas, pero que todas concurran directamente para la fase de grupos.

La sugerencia forma parte de la planificación de la CBF para aliviar el calendario del fútbol brasileño, según informan desde Brasil.

La información fue confirmada por Samir Xaud, presidente de la entidad. Las conversaciones están en curso con la Conmebol, pero aún no hay una definición.

