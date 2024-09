Peñarol a puro mate y sol en Río de Janeiro, y la invitación al partido con Flamengo de uno de los últimos héroes en la historia aurinegra

Goncálves, de 71 años, fue elegido el mejor jugador de la final Intercontinental 1982 que Peñarol le ganó a Aston Villa, por lo que se ganó el auto que promocionaba una marca japonesa.

Esto generó una controversia en el plantel aurinegro y así lo contó Walkir Silva, autor del gol del triunfo, a Referí en diciembre de 2021: “En el momento previo al partido hicimos una reunión entre todos los jugadores y Morena planteó que si alguno ganaba el auto lo repartiéramos entre todos. Eso para que no hubiera egoísmos dentro de la cancha, porque el auto era para el mejor jugador y era más fácil destacarse para un delantero que para Gustavo Fernández o un zaguero. Jair levantó la mano y dijo que él no estaba de acuerdo. No cayó bien, pero estábamos tan metidos en el partido que en ese momento pasó desaparecibido. Pero Jair también fue claro, porque dijo que si él lo ganaba se lo quedaba y si no, no quería nada”.

También viajaron a Brasil, para observar el partido en el Maracaná, los expresidientes Juan Pedro Damiani y Jorge Barrera.