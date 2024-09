Concentrar en un camping, la decisión de Peñarol para brindarle seguridad a sus hinchas en Río de Janeiro por el partido con Flamengo

Ruglio también explicó que como las hinchadas brasileñas no suelen viajar al exterior, no se le dio las entradas que pidieron. “Nos dijeron que no iban a llevar más de 1000. Por eso no nos dieron más de 2000 entradas”.

Por su parte, Víctor Bedrossian, dirigente de Peñarol, indicó que irán a Río de Janeiro unos 20 ómnibus con hinchas aurinegros.

“El camping fue la mejor forma de juntar a la mayoría de los hinchas”, dijo a Minuto 1 de Carve Deportiva.

“Este tipo de partidos lleva varias horas. El club ha estado involucrado en todo lo que es la organización del operativo de seguridad. Se buscó la forma más segura para los hinchas de Peñarol que van a estar acá”, agregó.

Peñarol también determinó varias medidas de seguridad que fueron publicadas en sus redes:

El antecedente de 2019, emboscada que terminó con presos y un brasileño muerto

En 2019, Peñarol jugaba la fase de grupos de la Copa Libertadores y visitaba Maracaná para enfrentar a Flamengo.

En el partido no sucedió nada extraño y los entonces dirigidos por Diego López, se llevaron una gran victoria por 1-0 en la hora mediante un gol de Lucas Viatri.

El grave problema se había suscitado en la tarde, horas previas al partido, en el punto de encuentro de los hinchas de Peñarol en la playa de Leme, al lado de Copacabana.

Decenas de ómnibus con seguidores aurinegros llegaron hasta esa zona turística para hacer tiempo hasta la hora de ir hacia Maracaná.

Pero en cierto momento, llegó un ómnibus con hinchas de Flamengo, quienes, como informó entonces Referí, no eran de Río de Janeiro, sino del estado de Espíritu Santo.

Allí comenzó todo con insultos entre ambas hinchadas, pero de allí, pasó a hechos muy graves, con la Policía al lado, en los que participaron unos 150 seguidores uruguayos que terminaron con la vida de un hincha brasileño.

Este hecho llevó a que varios seguidores de Peñarol fueran llevados a una comisaría en Maracaná. Eran más de 150 hinchas y se mantuvieron allí hasta después del partido, por lo que obviamente, no lo vieron.

Luego, quedaron tres detenidos y con el paso de las horas, fueron llevados a una cárcel.

Meses después, dos de ellos fueron libertados y el tercero, aún permanece en Brasil. Según pudo saber Referí, por la mañana lo dejan salir de la cárcel a trabajar, y por la noche, vuelve a la misma.

Debido a esta emboscada que sufrieron los hinchas de Peñarol en 2019, es que el actual consejo directivo comenzó a trabajar hace un mes en el tema seguridad, envió a una persona para que hiciera toda el estudio previo, y el club envió a los hinchas que viajaron a Río, a una especie de campamento que queda alejado de la ciudad y de las zonas turísticas, buscando que no haya ningún inconveniente.