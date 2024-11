Video: Peñarol denunció a seguidores de Botafogo por gestos por los hinchas detenidos y Conmebol inició una investigación; la multa a la que se expone

Por ahora, la Justicia brasileña dejó libres a 10 de esos 21.

No obstante, como informó Referí, las primeras 10 personas que obtuvieron la libertad, aún deben permanecer en Río de Janeiro, no pueden volver a Uruguay, no pueden concurrir a ningún espectáculo deportivo en suelo brasileño, y cada 15 días deberán presentarse ante el juzgado.

A su vez, Referí informó este martes la situación del menor, el cual será liberado en los próximos días.

Podrá volver a Uruguay, a diferencia de los 10 liberados, pero tendrá que cumplir "medidas socioeducativas".

Peñarol denunció a seguidores de Botafogo por gestos por los hinchas detenidos y Conmebol inició una investigación

En las últimas horas, Peñarol denunció a Botafogo por lo que fueron gestos de algunos de sus seguidores en el partido de vuelta jugado en el Estadio Centenario, ya que se burlaron de los hinchas aurinegros presos en Rio.

Según informó una fuente a Referí, debido a esta denuncia, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) inició una investigación de los hechos y seguramente, el club carioca, uno de los finalistas de la Copa Libertadores de América, será sancionado.

Ahora Botafogo tendrá hasta el lunes 18 para ejercer su defensa ante Conmebol.

Las posibles sanciones que impondrá Conmebol a Botafogo

La posible violación de los artículos 12.2 y 15.2 del estatuto de Conmebol, que aparece en la denuncia, puede resultar en una multa de hasta US$ 100.000.

Artículo 12.2. e.: Utilizar gestos, palabras, canciones, objetos u otros medios para transmitir cualquier mensaje inapropiado en un evento deportivo, particularmente si es de carácter político, ofensivo o provocativo.

Artículo 15. Discriminación: 2. Cualquier Asociación Miembro o club cuyos aficionados insulten o ataquen la dignidad humana de otra persona o grupo de personas, por cualquier medio, por motivos de color de piel, raza, sexo u orientación sexual, etnia, idioma, credo u origen, será sancionado con una multa de al menos US$ 100.000. En caso de reincidencia, el infractor podrá ser sancionado con una multa de 400 mil dólares.