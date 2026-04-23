¿23 de abril o 26 de mayo? Por qué se celebra el Día Internacional del Libro (y el "error de calendario" que hay detrás de la fecha)

¿23 de abril o 26 de mayo ? Cada vez que la primera de las fechas se asoma, una confusión recurrente aparece en el debate cultural: ¿cuándo es, realmente, el Día del Libro ? ¿Cuándo deberíamos festejarlo?

La respuesta es que, si lo tomamos de este lado del mundo, hay dos: el 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, una fecha que se conmemora a lo largo y ancho del mundo y que está impulsada por la Unesco, y el 26 de mayo se celebra el Día Nacional del Libro en Uruguay , en conmemoración a la fundación de la primera Biblioteca Nacional en 1816, impulsada por el presbítero Dámaso Antonio Larrañaga y respaldada por José Artigas.

Oficialmente el Día Internacional del Libro lleva por título "Día Mundial del Libro y del Copyright" y se instaló oficialmente en 1995 como homenaje a la literatura y a sus autores.

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Desde el año 2000, además, esa organización perteneciente a las Naciones Unidas, junto a editoriales, librerías y bibliotecas de todo el mundo, elige a una ciudad del mundo como Capital Mundial del Libro, un reconocimiento que en 2026 le corresponde a Rabat, Marruecos. Al ser elegida, esa ciudad se compromete a realizar actividades y a fomentar los libros y la lectura.

Pero la celebración del Día del Libro el 23 de abril viene de antes de la aprobación oficial de la Unesco, y tiene que ver con una coincidencia en el calendario vinculada al nacimiento y a la muerte de varios de los autores más reconocidos, influyentes y populares de la literatura mundial. Una coincidencia que, sin embargo, es engañosa y traída de los pelos, pero que no se puede negar que tiene encanto y un buen impacto a nivel de marketing.

El escritor español Vicente Clavel Andrés fue el que tuvo la idea. A este autor, periodista y editor nacido en Valencia pero establecido en Barcelona, promotor de la literatura hispana, se le ocurrió celebrar a las letras españolas con un día propio. En 1923 propuso la idea a la Cámara del Libro de Barcelona, cuya directiva ocupaba, y tres años después, la iniciativa se había concretado, aprobada por decreto real para toda España.

Pero al principio la celebración era en otra fecha, el 7 de octubre, día del nacimiento de Miguel de Cervantes, la figura literaria más importante de la historia española y también una figura clave en la literatura en español.

1679930989042.webp Don Quijote de la Mancha, la gran obra de Miguel de Cervantes Wikimedia Commons

En 1930 se cambió para el 23 de abril, fecha de la muerte de Cervantes, por una simple razón climática: en el hemisferio norte abril es primavera, por lo que es un clima más favorable para leer al aire libre y salir a distintas actividades que el otoñal octubre.

Al momento de internacionalizar la celebración, la fecha española generó una coincidencia literaria: es también la fecha en la que murió William Shakespeare, figura fundacional de la literatura inglesa. También es el aniversario de la defunción de otro autor importante de las letras hispanas, el español-peruano Inca Garcilaso de la Vega. Por si faltaban razones para elegir esa fecha, es también el aniversario del natalicio de escritores como Vladimir Nabokov, Maurice Druon, Josep Plá y Manuel Mejía Vallejo.

Sin embargo, la coincidencia entre las dos figuras centrales, Cervantes y Shakespeare, es algo engañosa. El autor del Quijote murió en realidad el 22 de abril de 1616, pero se toma como fecha oficial el día siguiente, en el que fue enterrado. Mientras que el bardo británico murió, en realidad, el 3 de mayo.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cn81d195l0qo Ilustración que muestra a Shakespeare recitando una de sus obras a su familia. Getty Images

¿Por qué se dice entonces que el autor de Hamlet, Macbeth y Romeo y Julieta, entre otras obras, murió el 23 de abril? Porque en sus tiempos, Inglaterra se regía con el calendario juliano, y no con el gregoriano, que es el que rige actualmente en el mundo occidental, y que se ha convertido en el "estandar" al momento de hablar de fechas en el mundo moderno. El Imperio Británico no adoptó el cambio de calendario hasta 1752 (lo que para sus habitantes significó pasar del 2 de setiembre al 14 de setiembre de un día para el otro). Es decir que Shakespeare murió el 23 de abril de 1616, pero según otro calendario.

Aunque la coincidencia entonces, tiene un sustento endeble, el 23 de abril ya se ha consolidado a nivel internacional como una celebración de la literatura y sus creadores.