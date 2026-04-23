Cinco recomendaciones de allá y más acá para celebrar el Día Mundial del Libro

La excusa es un cruce literario que hace coincidir calendarios diferentes para establecer una casualidad ideal: el 23 de abril es el Día Mundial del Libro porque es el día en que murió William Shakespeare, mayor representante de las letras inglesas, y también el día en que murió Miguel de Cervantes, mayor representante de las letras españolas. La celebración está auspiciada oficialmente desde 1995 por la Unesco, pero la elección de la fecha es un tanto aleatoria: Cervantes en realidad fue enterrado el 23 de abril de 1616, y Shakespeare en realidad murió el 23 de abril de 1916, pero del calendario juliano, que en occidente se discontinuó en favor del gregoriano. Según nuestro calendario, el bardo inglés murió el 3 de mayo.

Más allá de que la fecha por estos lares no importa tanto en términos celebratorios — la celebración uruguaya del Día del Libro es el 26 de mayo, día en que se conmemora la creación de la Biblioteca Nacional —, sirve como excusa para recomendar algunos títulos internacionales que están dando vueltas en librerías y a los que vale la pena prestarles atención.

Cuando la autora argentina Laura Ramos era niña y vivía en Montevideo, una mujer robusta, seria y llamada María Luisa era quien se encargaba de cuidarla y darle la merienda después de la escuela. El tiempo pasó y Ramos descubrió cosas: que esa mujer no se llamaba María Luisa, que no era niñera ni nada de lo que decía y que todo era una gran fachada: su nombre real era África de las Heras, una agente secreta de la KGB que se encargó de espiar para la Unión Soviética desde Uruguay. De las Heras, que llegó a Uruguay luego de casarse con el escritor Felisberto Hernández, es una figura mítica, y en esta novela —que se convirtió en un éxito reciente en Argentina— la autora bucea en una historia tan personal como colectiva.

El aniversario

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¿Se puede romper con los padres? ¿Es posible cortar con los lazos familiares y empezar de cero cuando la idea de familia ya está arraigada en nosotros? Eso se pregunta el autor italiano Andrea Bajani en El aniversario, una novela que ganó el premio Strega y que se ha convertido en un fenómeno masivo en Italia. De hecho, el autor estuvo este miércoles presentando su libro en la librería Feltrinelli de Montevideo, pero más allá de su visita el libro vale la pena al diseccionar algunos de los tabúes que todavía se mantienen en el seno de los vínculos familiares, que en muchos casos terminan habilitando extremos y represiones internas.

El ejército ciego

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El ganador del Premio Alfaguara 2026 ya está en librerías uruguayas y es una novela histórica. Escrita por el mexicano David Toscana, viaja hasta el año 1014, a las postrimerías de la derrota de los búlgaros en la batalla de Klyuch. Allí, el emperador bizantino Basilio II ordena arrancar los ojos de los quince mil soldados del ejército enemigo, dejando tuerto a uno de cada cien hombres para que guíen a los ciegos de regreso a casa. A partir de ese acto tremebundo y masivo, Toscana construye una historia coral bien definida que ha sido elogiada por su rescate de la "épica de los vencidos".

Una casa sola

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Selva Almada se ha convertido en una de las voces más interesantes de la literatura argentina a partir de una obra "descentralizada" que se hace rica en paisajes abiertos, tensiones suaves y una radiografía de los personajes bastante única. Eso, además, se une a un manejo de las palabras muy poético en su oralidad y economía. Y Una casa sola retoma esa propuesta estilística con una novela donde la voz narradora la tiene una casa en el medio del campo que va encadenando un relato temporalmente quebrado y en el que se unen excombatientes de Malvinas, los rezagados de la época de Juan Manuel de Rosas y una familia que intenta sobrevivir en un contexto hostil.

Los nombres de mi padre

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Un hombre sospecha: su padre tal vez no sea su padre, y tal vez su padre haya sido en realidad el mejor amigo de quien dijo toda la vida ser su padre. Con esta pregunta en el corazón viaja a Nueva York, en donde sigue la pista de un elusivo personaje, Miguel Carnero, en una aventura en la que el mexicano Daniel Saldaña París, autor de El baile y el incendio, indaga sobre la memoria familiar, la identidad, el peso del pasado y la forma en la que nuestro tránsito por el mundo también determina lo que sentimos.