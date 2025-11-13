De qué murió Jorge Lorenzo: revelan el problema de salud que afectaba al actor de El marginal y En el barro

Nacido el 23 de diciembre de 1958, su deceso se produjo como consecuencia de un "tema respiratorio" devenido de un "problema cardíaco" que había manifestado en setiembre.

"Estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco. Pero luego se fue complicando con un tema respiratorio”, detalló Natalia Bocca, jefa de prensa y amiga de Lorenzo, en diálogo con Revista Pronto .

Afiliado al sindicato de actores desde hace décadas, era un comprometido participante de las movilizaciones y actividades en defensa de la cultura y los derechos, según repasó el gremio en un comunicado.

"Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento", sumó.

En televisión y plataformas digitales, participó en producciones que lo acercaron al gran público en los últimos años, como El marginal, En el barro y ATAV 2, coronando así su extensa trayectoria previa. Trabajó en Somos familia, Casi Ángeles, La Ley del Amor, Alma Pirata, Amor mío, ¿Quién es el jefe?, Un cortado… historias de café, Los pensionados, Jesús, el heredero, Costumbres argentinas, Soy Gitano, Son amores, Rincón de Luz, 099 Central, Edha, El jardín de bronce y Jungle Nest entre otras producciones.

En el ámbito del cine, participó en títulos como La herida, 1978, Miénteme, La larga noche de Francisco Sanctis, Cargo de conciencia, Hermanas, I love Torito y La Rosales. En formato de cortometraje intervino en Animal, El púgil, El fin del deseo y ¿De qué sirvió?.

De qué murió Jorge Lorenzo

Además, su recorrido en el teatro fue amplio y diverso, transitando tanto el circuito independiente como el comercial. Formó parte de obras como Del barrio La Mondiola, Potestad, Rojos Globos Rojos, La tempestad, La lección de anatomía, Doña Flor y sus dos maridos, El Diluvio que viene, Ciervo Pie Blanco, Las Paredes, Cámara Lenta, El Pacto, Acaloradas, Muero por ella, Si yo tuviera el corazón, Claudette, amor y tango, Bodas de sangre, Las de Barranco, El caballero de las espuelas de oro, Una viuda difícil, entre muchas otras. También se dedicó al teatro infantil, con trabajos en ¿Qué pasa Nuria?, Memiroymemirás, Los paseítos de Manuela y Miguel y Pescadores de caramelos, donde también se desempeñó como adaptador y director.