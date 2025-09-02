Dólar
/ Cultura y Espectáculos / RADIO

El fuerte mensaje de Fernando Vilar tras ser operado dos veces en 60 días: "La pasé muy mal, te trabaja mucho la cabeza"

El conductor volvió a la radio luego de someterse a una segunda operación por una enfermedad crónica y contó como vivió estos últimos meses

2 de septiembre 2025 - 11:37hs
Fernando Vilar
Fernando Vilar

Fernando Vilar volvió este lunes a su programa de radio, De primera mano, que se emite por FM Hit, luego de ser operado por segunda vez en tres meses de una diverticulosis, una enfermedad crónica que padece desde hace diez años.

El conductor celebró su regreso y también contó como vivió estos meses donde alternó internaciones hospitalarias con un regreso temporal a los medios entre esas dos instancias.

El conductor de Buscadores (VTV) y De primera mano (FM Hit) había sido internado en junio por un agravamiento de divertículos, una afección que genera pequeñas bolsas o sáculos que se desplazan desde el centro del intestino hacia el exterior, y que en general suelen encontrarse con mayor frecuencia en una zona del colon izquierdo llamada sigma. La afección es particularmente dolorosa y su aparición tiene muchas causas, aunque en ocasiones una de las más recurrentes es el estrés.

Tras su vuelta en julio, estas últimas semanas Vilar volvió a ausentarse de los medios hasta este lunes.

El mensaje de Fernando Vilar tras su vuelta a los medios

En su regreso, Vilar relató: "ayer cuando decidí que volvía hoy pensé, me interné el 14 de junio, ahora el 14 de setiembre van a ser tres meses, muchísimo tiempo. Dicho en perspectiva son tres meses, los meses de vacaciones, pero en el día a día, en el hora a hora, es muchísimo".

" Además en dos oportunidades la pasé muy mal, fue muy largo, muy tedioso y muy preocupante", agregó.

Vilar dijo que "ya estoy casi normal. Bueno, nunca fui normal, pero ya casi. No solo la voz, sino todo. Ya está normal, pero te trabaja mucho la cabeza. Había minutos que duraban horas, y horas que duraban semanas"

Vilar ya había hecho público que padecía esa enfermedad, que es crónica, y que respondía justamente al estrés con que vivía su profesión y su vida. "Uno la pasa mal porque siente tremendos dolores como si lo estuvieran desgarrando por dentro", había dicho en su momento el periodista de 71 años.

Fernando Vilar Radio

