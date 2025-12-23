Fácil Desviarse anunció que cambiará de nombre en 2026 en "honor a la historia compartida" con Juanchi Hounie

Hace unos diez días, el comunicador y periodista Juanchi Hounie anunció su salida del programa radial que condujo durante 15 años y del que fue uno de sus integrantes fundadores: Fácil Desviarse , que comenzó su ciclo como Suena Tremendo en 2011.

Más allá de que su anuncio en las redes fue escueto, algunas horas después Hounie habló con El Observador y dio algunos detalles más de su salida del ciclo de Del Sol FM , entre lo que estuvo "el dolor" de dar un paso al costado y lo difícil que fue tomar la decisión.

"Fue un año olvidable, de esos que querés borrar para siempre del calendario. Dar un paso al costado era reconocer todo el dolor y todo el compromiso que ellos dieron. Dudo que encuentre en mi vida mejores compañeros que Sapo (Diego Zas), Nico (Batalla) y Jorge (Balmelli). Sin ellos no hubiera sido nada. Basta con verlos. Les sobra talento", expresó.

Este martes, los conductores de Fácil Desviarse cerraron su temporada 2025 haciendo referencia a la salida de Hounie, pero además adelantaron que, en 2026, el ciclo cambiará de nombre.

"Se va la novia", comenzó Zas. "Muchos sentimientos encontrados en este momento. Juanchi no va a estar, y en gran parte, en honor a esta historia compartida con él decidimos que el año que viene este programa no se llamará Fácil Desviarse. Por lo tanto, Fácil Desviarse se está terminando."

Los conductores recorrieron brevemente la historia del programa, y se despidieron de la audiencia.

"El agradecimiento a Juanchi por todas esas tardes de radio que compartimos y por haber sido factótum del crecimiento de este programa, con el que crecimos todos", expresó Batalla en la despedida.

"Juanchi tiene un genio espectacular, un talento desbordante del cual me siento deudor. Agradezco a Juanchi y a la radio, que se bancó la decisión de cambiar el nombre. Para ellos era mucho más fácil seguir con un nombre establecido, porque además vamos a estar haciendo lo mismo, pero respetaron y bancaron la decisión", agregó el coconductor.

"Capaz que añadiría que me pone muy contento los mensajes de la gente. Se construyó algo muy lindo que genera esas cosas en la gente y en nosotros", agregó Balmelli, que se encargó de cerrar: "Nos encontramos a mediados de enero. Infinito amor y agradecimiento a todos ustedes."

Los últimos meses de Juanchi Hounie en los medios y sus ausencias de Fácil desviarse

Hounie oficializó su salida este miércoles y puso fin a un ciclo que en los últimos meses había tenido algunas ausencias temporales de los micrófonos del programa que emite Del Sol FM. El conductor no participaba del programa desde octubre, y antes ya había tenido algunos períodos de pausa, desde fines de 2024.

En enero de este año, Hounie volvió a Del sol tras la primera de esas ausencias, de unos cuatro meses, y explicó los motivos de su alejamiento. "Voy a ser breve, como empezó lo que puedo llamar desbarranque emocional. Apuntaría, además, que sonó bastante en la campaña lo de salud mental", contó en aquel momento.

"Ya es conocido que en los últimos años murieron mis padres, y el 2024 no arrancó mucho mejor: murió una queridísima prima. Eso fue un embudo que empezó de esos duelos que todavía no he hecho, mezclado con un año que iba a ser de exigencia y de stress laboral. Aparte de los dos programas donde ya estaba sumé un tercero, en el Canal 12, año de campaña electoral. Fue una mezcla de ansiedad, angustia y stress, que me llevó a cada vez menos controlar mis impulsos y mi vida", aseguró.

"No es un burn out o tocar el fondo, pero fue arañar el fondo, emocionalmente destrozado, y arrancar luego un proceso para recuperarse", contó en ese momento.

Tras ese regreso, en marzo de 2025 Hounie volvió a alejarse de los medios para retornar en julio, tres meses y medio después.