Jorge Traverso, la vida del conductor que marcó una era de la televisión uruguaya y cada noche nos decía cómo estaba el mundo

Traverso fusionó esas dos líneas para generar, en su dupla con Blanca Rodríguez, una de las dinámicas de conducción de informativo que en su momento fue pionera en Uruguay –donde lo habitual hasta el debut del dúo era un conductor solo, por supuesto que hombre– y que incluso después de que ya era la norma siguió siendo el estándar a seguir.

De Schubert Pérez a Jorge Traverso

Era uno de esos datos de trivia que buena parte de los uruguayos sabían: Jorge Traverso en realidad era Schubert Pérez. A diferencia de otros nombres artísticos de los medios uruguayos (Cristina Morán se llama Iris Fariña, por poner un caso), el nombre real del periodista era relativamente conocido.

El origen del seudónimo, en épocas donde ese recurso era más habitual para los cronistas de los medios escritos y para las estrellas de la radio o la televisión, lo contó en distintas ocasiones: se presentó a un concurso de textos para los cuadernos del Cine Club del Uruguay, que dirigía el crítico de cine Manuel Martínez Carril y lo ganó. Martínez Carril le puso como condición que firmara su trabajo sobre el cineasta sueco Ingmar Bergman con un nombre alternativo, y Schubert eligió fácil: su segundo nombre y el segundo apellido de su madre.

El cine, de hecho, fue su primer campo de trabajo. Antes de informativista, antes de entrevistador, Traverso fue periodista cultural y crítico de cine. Sin ir más lejos, ante su fallecimiento Cinemateca destacó sus aportes para la revista de la institución, y su presencia habitual en las salas de la calle Lorenzo Carnelli, en la que años después terminaría trabajando.

Despedimos hoy a Jorge Traverso, reconocido periodista y comunicador uruguayo cuya faceta como crítico cinematográfico es quizás hoy poco recordada, aunque escribió desde el primer número en Cinemateca Revista. En la foto, Traverso acodado al mostrador de la Cantina de Cinemateca… pic.twitter.com/8evkO9twv7 — Cinemateca Uruguaya (@CinematecaURU) April 27, 2025

Antes de llegar a Canal 10, Traverso consolidó su carrera entre medios escritos y en la radio, en particular en Radio Sarandí, donde fue uno de los conductores del ciclo En vivo y en directo, que capitaneaba su colega Néber Araujo. Con él terminaría siendo tanto competidor directo –cada uno en su rol de informativista de Canal 10 y Canal 12– y socio, en el proyecto de la radio Nuevo Tiempo, que durante 10 años, entre 1993 y 2003, fue la denominación de la 1010 AM.

De los medios escritos (entre los que se incluyó El Observador) a la radio, y de ahí a la televisión. Primero en Canal 5, en un programa de entrevistas llamado En Voz alta, después en Canal 10, donde encabezó su propio ciclo, Hablemos.

Con ese programa, que tuvo distintas etapas, desarrolló su faceta de entrevistador, una de las más conocidas y más ricas de su trayectoria. Un set que emulaba un living, con lámparas, bibliotecas, sillones. La intención de generar un clima íntimo, amable.

Embed - Hablemos Jorge Traverso - Canal 10 (1989)

En una entrevista de 2017 con Montevideo Portal, Traverso resumía así su estilo poco confrontativo y cercano: “Tengo la vocación de conocer la aventura humana, el pensamiento de la persona. Me interesa la anécdota, cuando refleja algo de la persona. No la anécdota per se. 'Como milanesas', ok, ¿y a quién le importa? Sí importa cuando refleja una forma de ser, el carácter de la persona”. Lo que buscaba era la calidez, que el entrevistado bajara la guardia y se revelara completamente.

Hablemos fue la plataforma para que en 1990 ocupara el lugar de Omar de Feo en Subrayado, junto a Blanca Rodríguez. La dupla estuvo ahí, en el lugar central del programa central de un canal abierto privado uruguayo durante 23 años, hasta que en febrero de 2013, miró a cámara y se despidió del informativo.

"Siento un momento especial, agridulce. Siento que tengo que explicarles algunas cosas a ustedes. ¿Por qué me voy? No hay conflicto con la empresa. La empresa no tiene conflicto conmigo. Han sido 23 años. 23 años es un tiempo importante en la vida de una persona”, reconocía sobre su desgaste por el rol ocupado.

“Para mí va a ser inolvidable y me llevo amistades para toda la vida y tengo recuerdos para gente que, incluso, no está en este momento. El estudio está lleno, y me emociona mucho, realmente me emociona mucho, que esto esté ocurriendo", señaló en ese momento.

La crónica del momento publicada por El Observador recuerda que al finalizar el noticiero, decenas de técnicos, periodistas y funcionarios del Canal 10 lo aplaudieron. Y Traverso, tras decir gracias a todos, expresó: "Y yo... ¿a quién aplaudo?".

La frase que no dijo ese día fue la que era prácticamente su firma. Esa frase que salió de casualidad, probando distintas hasta que un día el periodista Ángel María Luna le dijo que esa era la adecuada, porque daba la sensación de finalidad, de conclusión. La frase que el día que se retiró de Subrayado, la Academia Nacional de Letras manejó convertir en patrimonio nacional porque ya se había “despegado de la imagen del periodista y ya tiene un contenido metafórico arraigado en el léxico de los hablantes”.

Ese día, Jorge Traverso no dijo “así está el mundo, amigos”.

Después del informativo

Dos meses después de su despedida del informativo de Canal 10, Traverso volvió por última vez a la pantalla de Saeta para conducir una última etapa de Hablemos, que siguió hasta 2014. Ahí terminó su vínculo laboral con la empresa, con la que dos años después establecería un litigio legal.

Traverso realizó su demanda en 2016, ante la negativa de Canal 10 de pagarle derechos de autor por la retransmisión de antiguas ediciones del ciclo de entrevistas y de Subrayado en el Canal 7 de Maldonado y en las señales de cable de TCC. Según publicó Búsqueda en aquel momento, Traverso se negó a firmar una cesión de derechos pedida por el canal, al entender que se le debía pagar por esos programas.

El comunicador, además, reclamaba los derechos del noticiero, porque consideraba que su aporte al informativo "no se limitaba a la simple transmisión de noticias del día o al simple interrogatorio de las figuras invitadas, sino que su labor se caracterizaba por el valor agregado de sus análisis y comentarios", que, argumentaba, eran parte del sello personal que atraía a los espectadores. Al mismo tiempo, reclamó también el pago de derechos de autor por Hablemos, como creador del formato.

Finalmente, en 2019, la Justicia falló a su favor, estableciendo un pago por derechos de imagen aunque no por derechos de autor.

Tras su salida del 10, Traverso navegó por medios con considerable menos exposición: estuvo en radio Oriental y en Concierto FM; mientras que en televisión condujo Hora pico en VTV y hasta este año, Periodistas en Canal 5, que cerró su ciclo con el cambio de administración en los medios públicos.

Desde hace años tenía pendiente y en proceso la publicación de un libro de memorias y crónicas de viaje, una recopilación de experiencias vitales que mencionaba en cada una de las pocas entrevistas que daba.

Es que a lo largo de su vida, Traverso fue también privado y manejó su vida con relativo secretismo. Los uruguayos sabían su nombre real, pero no tanto más de su vida privada, al punto que con su muerte se generó una pequeña confusión por la presencia en internet de dos versiones sobre su edad –71 u 80 años; la segunda era la correcta– que el propio informativista se encargaba de alimentar.

En una aparición en el programa Sonríe, te estamos grabando, Traverso comentaba que su vida fuera de las cámaras podía incluso dar lugar a confusiones, porque circulaba por la calle vestido de ropa deportiva –hablando de deporte, de joven jugó al fútbol de forma amateur– y con una apariencia sencilla que contrastaba con el hombre de traje, corbata y lentes de la televisión.

Ese hombre que cada noche se encargaba de ponerle final al día. Con esa frase que lo trascendió y que está en el panteón de dichos de la historia de la televisión uruguaya. La frase que resumía la confianza que se le depositaba, el rol de informativista, con ese toque final de cercanía. La frase que simbolizó su paso por la televisión uruguaya y la época que marcó Jorge Traverso.

"Así está el mundo, amigos. Hasta mañana".