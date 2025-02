La pelea menos esperada del Carnaval: Marixa Balli criticó a Los Muchachos en LAM y el conjunto respondió

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1894896103796933023&partner=&hide_thread=false Trataron de MUFA a Marixa Balli EN URUGUAY y la Cachaca CONTESTÓ



"Si son artistas, tienen CERO TALENTO"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/GawOCg92uT — América TV (@AmericaTV) February 26, 2025

La actriz dijo que el espectáculo le parece "De cuarta total. No me la voy a agarrar con la gente de Uruguay, que los adoro, son gente divina. Esta gente es desagradable, de parodistas no tienen nada, es triste que haya gente que crea que hace humor de esta forma. A mi no me afecta en lo más mínimo, pero es triste que necesiten de mi, cayeron muy bajo. Cero talento", afirmó.

"Atrasa muchísimo", agregó Balli sobre el espectáculo.

La respuesta de Los Muchachos

Ante los comentarios de la argentina, el conjunto publicó en sus redes sociales el video de LAM con la frase "no podíamos traer a Moria otra vez, había que reinventarse", además de compartir un meme con la imagen del conductor argentino Sebastián "el Pollo" Vignolo.