Los 12 corsos barriales que se harán en esta zafra de carnaval y sus ubicaciones

La Intendencia de Montevideo (IM) confirmó las fechas de los corsos barriales, uno de los espectáculos que integran el conjunto de propuestas de la zafra de carnaval que tienen como diferencial ser gratuitos para el público, lo mismo que sucede con los tablados de la movida Barrio a Barrio y con los tablados móviles, también organizados por la IM.
Se trata de actividades emprendidas en coordinación con las comisiones de cultura de los centros comunales.
Participan colectivos artísticos de cada zona y, eventualmente, conjuntos invitados, por ejemplo escuelas de samba y en algunos casos conjuntos del carnaval de las promesas.
El calendario de los corsos barriales
- Miércoles 4 de febrero CCZ 16 por Dr. Evaristo Ciganda desde Av. Joaquín Suárez al arroyo
- Sábado 10 de febrero CCZ 9 por Av. 8 de Octubre desde Teófilo Collazo a Enrique Clay
- Domingo 11 de febrero CCZ 11 por Cno. Chimborazo desde Juan Acosta a Av. Gral. Flores
- Lunes 12 de febrero CCZ 15 por Cufré desde Antonio Machado a Yaguarí
- Martes 13 de febrero CCZ 8 por Av. Arocena desde Av. Gral. Rivera a Carlos Federico Saez
- Lunes 19 de febrero CCZ 12 por Av. Lezica desde Av. Gral. Garzón a Caacupe
- Martes 20 de febrero CCZ 7 por Samuel Blixen desde Alto Perú a Yacabú
- Miércoles 21 de febrero CCZ 6 por Av. 8 de Octubre desde Carlos Crocker a Cipriano Miró
- Jueves 23 de febrero CCZ 13 por Av. Islas Canarias desde Mazangano a Cno. Castro
- Domingo 25 de febrero CCZ 3 por Alternativo del CCZ 15
- Lunes 26 de febrero CCZ 10 por Av. José Belloni desde Dr. Vignale a Dunant
- Martes 27 de febrero CCZ 14 por Av. Carlos María Ramírez desde Vicente Yáñez Pinzón a Pedro Giralt
Nota: puede haber algunos ajustes con base en el estado del tiempo y otros factores
En este acceso se puede ver la ubicación de cada uno de los desfiles programados.
Encabezados por el carro alegórico
Cada corso es encabezado por el carro alegórico de la IM. Este año fue diseñado y construido por el artista Federico Gauthier y su equipo de colaboradores. Se llama "Un sueño de candombe" y constituye un homenaje a los 70 años de historia del Desfile de Llamadas. El carro de 2026 fue presentado ya en dos instancias, en el Desfile Inaugural del Carnaval y en el Desfile de Escuelas de Samba, estando previsto que se presente en cada noche del Desfile de Llamadas y, como se indicó, en todos los corsos barriales.
