Los 12 corsos barriales que se harán en esta zafra de carnaval y sus ubicaciones

La Intendencia de Montevideo (IM) confirmó las fechas de los corsos barriales , uno de los espectáculos que integran el conjunto de propuestas de la zafra de carnaval que tienen como diferencial ser gratuitos para el público , lo mismo que sucede con los tablados de la movida Barrio a Barrio y con los tablados móviles, también organizados por la IM.

Participan colectivos artísticos de cada zona y, eventualmente, conjuntos invitados, por ejemplo escuelas de samba y en algunos casos conjuntos del carnaval de las promesas.

En este acceso se puede ver la ubicación de cada uno de los desfiles programados.

Encabezados por el carro alegórico

Cada corso es encabezado por el carro alegórico de la IM. Este año fue diseñado y construido por el artista Federico Gauthier y su equipo de colaboradores. Se llama "Un sueño de candombe" y constituye un homenaje a los 70 años de historia del Desfile de Llamadas. El carro de 2026 fue presentado ya en dos instancias, en el Desfile Inaugural del Carnaval y en el Desfile de Escuelas de Samba, estando previsto que se presente en cada noche del Desfile de Llamadas y, como se indicó, en todos los corsos barriales.