Se conocieron en Zíngaros y se volvieron virales antes de tocar en vivo: detrás del fenómeno de La Revulsiva y cómo llegaron a ser lo más viral en Uruguay y Argentina

Minutos antes de salir al escenario le hacen escuchar un audio: Ese pibe anda volando, hay que traerlo. La voz era la de Ariel “Pinocho” Sosa y Facundo Latorre estaba a punto de salir al escenario del Teatro de Verano por primera vez con los Zíngaros junto a Guillermo Cañarte . Ese momento, breve y concreto, marca un encuentro que ahora los cantantes describen como “predestinado”. La primera actuación de una dupla que se viralizó en Argentina y Uruguay y proyectan una carrera en la música tropical. La Revulsiva .

Meses antes había publicado en sus historias una foto del Teatro de Verano con un texto: “Extraño carnaval”. Era, para quien sabía leerlo, una declaración de intenciones. Sabía que Zíngaros tenía que dar Prueba de Admisión y se había bajado un integrante y que entre sus seguidores estaba Guillermo Cañarte , que lo sugirió para entrar al conjunto de parodistas.

“Entré a Zíngaros y ya el primer día ya no caímos re bien, ni lo conocía” , dice Facundo a El Observador. “Además que era el primer año compartimos el Carnaval Mayor, era mi primer año y era tu primer año también”, le dice Guillermo.

Eran los últimos días de 2021 y Zíngaros atravesaba el momento más difícil: la muerte de su líder y fundador, Ariel “Pinocho” Sosa. Ese año los gitanos tuvieron que salir al escenario con la ausencia, pero también con el compromiso de sacar el conjunto adelante.

“Fue un año muy particular para salir por primera vez. Imagínate para él, que vivió Zíngaros toda la vida. Para mí es muy loco, yo no llegué a conocerlo (a Pinocho Sosa)”, comenta Latorre.

“Fue una mezcla. De a momentos era triste, de a momentos era increíble. Ese año creo que fue la mejor experiencia que tuve en el arte. Era un momento complicado para la familia, porque esto es una familia y lo que hacemos es nuestra pasión, pero fue también un momento que nos unimos todos para sacar esto adelante. Fue importante también porque fue el primer año que se ganó sin Pinocho”, dice Cañarte.

Ese año compartieron la experiencia de debutar en el Carnaval Mayor y salir campeones en su categoría. Desde entonces comenzaron a tomar clases de canto y una idea empezó a rondar por su cabeza: hacer una banda de plena. Pero no había pasado de una broma entre amigos hasta que Guillermo le mandó un mensaje: "vamos a hacer la banda".

“Me agitó, consiguió gente y surgió la idea”, recuerda Latorre. De ese momento pasaron apenas ocho meses.

Hijos del Carnaval

Ahora están los dos sentados en el medio de una barbacoa de paredes de ladrillos. Para llegar hasta ese lugar hay que atravesar varias habitaciones que parecen archivos del Carnaval: los vestuarios bordados con lentejuelas, la galería de fotos de distintos febreros, las marionetas de Pinochos, los premios y placas de reconocimientos. Es la casa de los Zíngaros.

“Pinocho es mi abuelo del corazón”, dice Guillermo. Sobrino del actual director del conjunto de parodistas, Gastón Sosa, creció entre la pasión por el Carnaval y la influencia de la música tropical de un artista que cantó en bandas como Karibe con K, Etiqueta Negra o Sonora Palacio. “Me crie al lado de él, que básicamente fue todo”.

En esa casa artística fue donde conoció a su dupla. Y ahí, en esa barbacoa donde se exhiben premios y fotografías de recuerdos, empezó a cantar La Revulsiva. Luego se fue expandiendo: en los asados con el equipo, en los encuentros con otros artistas, en los ensayos con la hinchada.

“En los ensayos la gente nos re dio para adelante. El apoyo de la hinchada de Zíngaros siempre fue importante, porque más allá de los números sabemos que sacamos un single y que tenemos un apoyo de la gente, porque ellos están en todo. Siempre agradecido a la hinchada que siempre estuvo ahí para nosotros”, expresa Facundo.

Un día decidieron intentarlo fuera del resguardo del conjunto. Facundo y Guillermo pensaban lanzar paulatinamente sus canciones hasta que algo sucediera, pero ese momento llegó antes de lo que esperaban. “Nuestro plan era sacar música hasta fin de año, empezar a meternos en el ruido y simultáneamente estar en Zíngaros para que nos complemente. Pero pasó esto de la viralidad y tuvimos que tomar una decisión, porque también hay que aprovechar esto que no pasa siempre”, dice Latorre.

Entonces, decidieron poner en pausa el Carnaval.

“Al principio ni siquiera quería porque se viene un año hermoso. El grupo está divino y no quería no salir. Se viene algo muy lindo y me gustaría estar. Pero la realidad es que no podemos, no nos da el tiempo y tampoco queremos fallarle al grupo. Por el bien del grupo y todo decimos bajarnos. Es algo complicado”, expresa Latorre, que además es coreógrafo del conjunto.

“Seguramente cuando se abra el telón va a estar increíble y vamos a decir 'estaría demás estar ahí', pero sabemos que vamos a estar tranquilos. Esperemos que haya sido la mejor decisión”, agrega Cañarte.

Finalmente, la banda fue bautizada por el músico Matías Cuadro, a quien recurrieron para que los ayudara a dar los primeros pasos.

“Nos gustó el concepto. En el fútbol cuando entra alguien en el segundo tiempo y cambia el partido es como el "revulsivo". Nos gustó esa onda de ir a cambiar el partido en el segundo tiempo. Ya estaba la plena urbana nueva pero nosotros venimos a revolucionarla, a darle el toque final”, dice Facundo.

Guillermo explica que la intención de la banda es imprimir un sonido “más pop” en el género, con un enfoque “no tan tradicional” y expandirlo para que “sea accesible para todo el mundo”.

Denis Elías, uno de los referentes de la música tropical uruguaya, es parte de la familia de Zíngaros y para la dupla es también la voz de la experiencia.

“Yo hablo mucho con Denis. Él ya es un perro viejo, digamos. Todas las cosas que nos están pasando ahora ya las sabe y es uno de los que nos "por acá sí” o “por acá no". Sabe el recorrido de todas las partes del negocio”, comenta Guillermo.

El impulso viral

Un trend. Así le dicen en el lenguaje de las redes sociales a una breve consigna a imitar en videos cortos y viralizables. Fragmentos de canciones que se repiten en un bucle impulsado por el algoritmo y coreografías sencillas que imitan niños, jóvenes y adultos.

Una varita diseñó su cuerpo

Y la verdad, si está más buena, explota

Ella tiene el truquito, el pasito de baile

Yo me la pegué pa' que baile, me baile

Tu vas sin, la canción de Daniel Heredia Vidal, conocido artísticamente como Reels B, ahora suena con pailas y tumbadoras. La versión adaptada para La Revulsiva le imprimió una sonoridad característica y un baile que propusieron ellos pero fue apropiado por los usuarios de la plataforma hasta convertirse en algo nuevo.

El motivo, dicen, es que la canción se empezó a viralizar en Argentina antes que en Uruguay. “De repente empezamos a mirar TikTok y empezaban a hacer algo que nosotros no habíamos hecho. Lo nuestro era 2 y 1, plena, y ellos empezaron a meter una salsa con un giro. Ni siquiera fue que alguien dijo ‘voy a hacer el trend’ y lo hizo de una forma, sino que fue mutando hasta llegar a lo que es el trend hoy por hoy”, señala Delatorre, que además es bailarín y coreógrafo.

Son exactamente 34 segundos tomados del estribillo de la canción que fueron usados casi 60 mil veces. Un gesto de agitar una varita mágica y un movimiento de cabeza, antes de marcar cuatro pasos y un giro sobre el eje. Simple, familiar, viral.

Deslizar el dedo por la pantalla de Tik Tok puede convertirse en una seguidilla de la misma escena con diferentes personajes. Todos bailan la misma canción, todos hacen el mismo baile, pero pocos conocen a los artistas que están detrás. La aplicación china es, hoy por hoy, la mejor plataforma de lanzamiento para ciertos géneros musicales: puede arrimar escuchas a Spotify y otras plataformas de streaming. Todo a partir de un fragmento.

Tu vas sin llegó al primer lugar del ranking de las canciones más virales de Uruguay y Argentina y logró colarse en la lista peruana. Al momento del cierre de esta nota acumula más de un millón 400 mil reproducciones en Spotify y sobrepasa otro millón en Youtube. Y esos números derraman en los artistas. Actualmente La Revulsiva, que empezó a conformarse hace ocho meses, acumula casi 286 mil oyentes mensuales en la plataforma sueca, según los datos allí publicados.

La canción es el cuarto tema que publican en su carrera.

El éxito virtual –usualmente voraz e incontrolable– los encontró incluso antes de salir a tocar en vivo. La dupla de La Revulsiva ahora se acostumbra a esta forma de fama virtual, mientras prepara su primera presentación en un boliche de la costa.

“A veces me subo al bondi y la gente capaz que está escuchando la canción o mirando un TikTok y no sabe ni que soy yo el que canta. Es medio viaje eso de que todo sigue normal. De a poco nos van empezando a conocer, te reconoce alguien en la calle, en todos lados. Eso es lo más raro”, dice Facundo.

“Yo creo que vamos a empezar a caer cuando empecemos a salir a tocar. Ahí ya es como que lo ves más real. Porque una cosa es vivirlo en redes ahora, te reconozcan en redes o que te manden un mensaje, pero vos lo que estás viendo es un número. Es virtual, no es real”, agrega su compañero.

Por ahora los cruces de la virtualidad con el plano real son a escala local: subir al ómnibus y que el chofer ponga sus canciones “al palo”, que le pidan fotos en la cancha cuando van a ver a su cuadro o que les empiecen a cantar a los gritos en el medio de la calle.

La llegada de la canción a las redes argentinas no fue aislada. Según explican los cantantes la banda que les abrió paso en la plataforma fue La Nueva Escuela, que un tiempo antes había lanzado Los Mayores y los tiktokers ya intentaban bailar al ritmo de la plena cuando el dúo publicó el suyo. “Impulsó nuestro trend también. Cuando se pega el de La Nueva Escuela, a la semana empieza a pegarse el nuestro. Fue todo junto”, dice Guillermo.

Facundo especula con la llegada de la plena a la Argentina: “Yo siento que están empezando a sentir el ritmo, como que les parece que está bueno. Los dos estamos como en eso de hacer plena, pero que no sea tan plena. Tiene otros instrumentos, otras cosas. Entonces siento que ahí les llega al oído de ellos y empiezan a gustar. Hay que vivirla un poco la plena, es bien de Uruguay. Entonces siento que así está llegando Argentina y están empezando a sentirse un poco como en la onda”.

Sostener el éxito

– ¿Cómo viven este momento de viralidad, cuando se están empezando a proyectar como banda? ¿Lo sienten como un impulso o es un desafío?

Facundo: Yo por un lado lo siento como una presión. Porque antes estabas sacando temas esperando que en algún momento pase algo, pero estás en la tranqui. Ahora ya está todo en la calle y tenés que pensar en si vas a poder meterlo de nuevo. Que no sea solo ese tema. Cuando hacés otro ya estás pensando en que pase algo parecido a esto o estés cerca. Fue mucho. Entonces tenés la presión de por lo menos intentar sacar algo parecido, que esté medio cercano. Yo siento eso. Y después lo siento como algo que está muy bueno en realidad, como un impulso. Es muy loco, tuvimos suerte.

Guillermo: Yo siento que el momento que nos vamos a dar cuenta cuando salgamos a la calle y la gente esté esperando que nosotros estemos cantando ahí. También lo que te da presión es brindar un buen show, porque eso es vital también. Esa es la parte que más presión me está dando, porque nosotros ya estamos acostumbrados a salir con Zíngaros pero nunca ser el foco. Una cosa es salir y saber que tenés a 19 monstruos a un lado, estamos todos juntos, y otra cosa es salir a que te vean a vos. Y ya tenemos pila de bailes en el interior que sabemos que van a ir tres mil o cuatro mil personas y es una locura pensarlo.

Para salir a tocar en vivo armaron una banda. Unas tumbadoras, unas pailas, piano, dos saxos, un trombón, una trompeta y un octapad –una pequeña batería electrónica– que por estos días ensayan las canciones que lanzó la dupla para salir a girar por escenarios nacionales.

A pesar de que tienen millones de reproducciones a través de las plataformas todavía nadie (por fuera de la familia de Zíngaros) las escuchó en vivo. Su primer show será el próximo 15 de noviembre en La Rinconada y desde esa noche comenzará un viaje con diferentes paradas en el interior del país. “Tenemos Salto, tenemos Colonia, tenemos San José, tenemos Tacuarembó, tenemos Pando”, enumeran en una conversación en la que sobrevuela el entusiasmo de la novedad.

Ahora hay una pregunta que se les pasa por la mente cada vez que escuchan una canción: ¿Cómo quedará en plena? Actualmente ese es trabajo de Santiago Vodanovich –quien a su vez es el arreglador musical de Zíngaros– para versionar las canciones de su repertorio.

Los cantantes adelantan que ya tienen dos canciones “prontas para salir” además de una colaboración con los uruguayos Lira y un remix de Tu vas sin con un artista argentino que por el momento no quieren revelar.

Después de subir a la ola del algoritmo y aprovechar su momento de viralidad apenas unos meses después de su nacimiento como banda, ¿cómo imaginan el futuro de La Revulsiva? Guillermo lo resume así: “Con esto que pasó me di cuenta que no hay un techo. Podes soñar con lo que quieras. Con las redes, con TikTok, estás a un video de que te cambie la vida porque fue lo que nos pasó. Ni siquiera fue una canción, fue un trend, fue un video. Te imaginás cosas que no te imaginabas antes”.