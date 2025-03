The answer my friend: los recomendados de Picnic! de esta semana

Vivimos en un tiempo que parece bisagra, en el que además de guerras, hambre y muerte, tenemos mentirosos profesionales que nos hacen creer que no es para tanto. Pero, ¿vivimos en un mundo peor que los revolucionarios 60s que vieron nacer el arte de Dylan? ¿O peor que otras décadas? Disclaimer: no hay una respuesta correcta.

Su música y sus letras, sobre todo en los primeros años, fueron reflejo de las tensiones y aspiraciones de una generación que buscaba justicia, paz y transformación, en un país que mandaba a sus jóvenes a una guerra ajena que nadie entendía, pero que se disfrazaba de libertad, al tiempo que seguía discriminando rabiosamente a una enorme parte de su población porque su color de piel era más oscuro. No es que haya cambiado tanto ni Estados Unidos ni el mundo. O tal vez me agarraste en un día oscuro.

Dylan fue hijo y traductor de estos conflictos; sus canciones, Blowin’ in the Wind (1962) y The Times They Are A-Changin (1964) se convirtieron en himnos de los movimientos por los derechos civiles y contra la guerra. Con su música revivió el American Folk, pero también su música generó rechazo (como se ve en la película) cuando comenzó a apartarse del folclore.

Dylan no sólo reflejó la realidad de su tiempo, sino que ayudó a moldear la identidad cultural de una generación que cuestionaba el statu quo y exigía un mundo más justo. En estos días, ¿quién nos ayuda a entender el amasijo de mentiras que tironea a la realidad? ¿Quién nos despierta de esta siesta pegajosa que parece tan cómoda pero que te deja mareado en cuanto te despertás?

Los himnos a veces también adormecen, como nos adormece la realidad. Pero es bueno recordar las palabras de Dylan en Blowing in the wind: “¿Cuántas veces debe un hombre mirar hacia arriba? ¿Antes de que pueda ver el cielo? ¿Y cuántas orejas debe tener un hombre? ¿Antes de que pueda oír llorar a la gente? Sí, y ¿cuántas muertes serán necesarias hasta que lo sepa? ¿Que ha muerto demasiada gente?/La respuesta, amigo mío, está soplando en el viento/La respuesta está soplando en el viento”.

Es bueno recordar estas palabras, porque en este loco, loco, loco mundo casi siempre miramos para el costado. Gracias por la lectura y que tengas una buena semana.

Para ver

Ciudad tóxica. Esta nueva serie inglesa (Netflix) se basa en hechos reales y cuenta la historia de lo que sucedió en una localidad en la que la industria metalúrgica se termina y, cuando es hora de reconvertir los terrenos para otros fines, se transportan desechos tóxicos que afectan a muchas madres embarazadas, quienes dan luz a niños con defectos congénitos, sobre todo en sus extremidades. En Ciudad tóxica se cuenta esta historia y lo que sucedió cuando un grupo de madres decidió llevar el caso a la Justicia. Mientras que el polvo tóxico circulaba por las calles, muchos decidieron denunciarlo -sin éxito- mientras que la mayoría miraba hacia el costado.

Jurado. También en Netflix se puede ver una película de 2003, Runaway Jury , protagonizada por el recién fallecido Gene Hackman, además de Dustin Hofman, Rachel Weisz y John Cusack. La había visto en su estreno y recordaba poco y nada de la trama. Se trata de un caso polémico que llega hasta la Justicia, luego de que un padre de familia fuera asesinado por un hombre que portaba un arma automática que compró, sin mayores restricciones ni controles, en una tienda legal. Esta vez el acusado es la empresa que fabrica estas armas. Hay mucho de “espionaje de jurados” y una trama de manipulaciones que llega a todos los recovecos de la historia. Pasaron más de 20 años desde entonces, y en EEUU se sigue discutiendo casi lo mismo, mientras que cientos de personas mueren en tiroteos masivos.

Amigas. Ya se puede ver en Netflix la primera película de Pedro Almodóvar en habla inglesa: La habitación de al lado . La película, protagonizada por dos capas (Juliane Moore y Tilda Swinton), se centra en el reencuentro de dos amigas que no se veían desde hacía muchos años. Cuando entran en contacto, una de ellas padece una enfermedad terminal y ha decidido terminar con su vida, porque considera que eso es tener el control sobre su vida.

10 Oscars para ver en casa

Todavía no terminé de ver las películas nominadas al Oscar de este año, cuya principal ganadora fue Anora , el filme sobre una joven bailarina de striptease de Nueva York, que de un día para el otro tiene su propio “cuento de hadas”. Se casa inesperadamente con el hijo de un oligarca ruso y todo es amor, hasta que la familia del novio se empeña en separarlos, y ahí se termina el cuento. Ya se puede ver en cines uruguayos.

Pero si querés ver en casa las películas que ganaron el Oscar en los últimos 10 años, todas están disponibles en plataformas de streaming. Acá te las dejo y confieso que nunca vi Nomadland ni Luz de Luna. Así como confieso que es la tercera vez que veo En Primera plana.

2024 Oppenheimer. MAX

2023 Todo en todas partes al mismo tiempo. MAX

2021 Coda. Prime

2020 Nomadland.

2019 Parasite. MAX/Prime

2018 Green Book. Prime

2017 La forma del agua. Disney

2016 Luz de Luna. Prime

2015 En primera plana. MAX

Para disfrutar

Flamenco. Pieles, Cumbre Flamenca, es el espectáculo que se puede ver en el Teatro Solís como parte de la programación especial por el Mes de la Mujer. El 5, 12, 19 y 26 de marzo , a las 20:30 hs, estará esta propuesta que recrea el espectáculo de un tablao andaluz. Además, cada día y previamente a cada función (16:30 a 17:30 hs), habrá un taller de introducción al baile flamenco a cargo de Valeria Galán, en el que se puede participar gratuitamente sin inscripción previa, sujeto a capacidad de la sala. Más info acá .

Pájaros. También en el Solís se reestrenó la obra Todos pájaros, de Wadji Mouawad, bajo la dirección de Roxana Blanco. El autor, director y actor libanés-quebequense cuenta una historia de amor en medio del conflicto israelo-palestino. “Un debate político, existencial y religioso muestra cómo la identidad puede enfermar al punto de hacer de un ser el peor enemigo de sí mismo”. Acá todos los datos, incluyendo día de función y precios.

Madres. El Centro Cultural Artesano , ubicado en el corazón del barrio Peñarol, propone muy buenas actividades culturales y, entre ellas, se destaca Las madres del monstruo, una obra de teatro que se mete en la vida y el legado de dos mujeres que marcaron la historia: Mary Wollstonecraft, la madre, y Mary Shelley, la hija. Con la actuación de Noelia Campo y la dirección de Sandra Massera, es el domingo 23 de marzo a las 20hs, la entrada es gratuita y hay que reservar lugar enviando un mensaje por WhatsApp al 091224997 o llamando al 1950-3997.

Río. El 14,15 y 16 de marzo en la Rambla de Santiago Vázquez se hará la Fiesta del Río y de la Convivencia, tres días de música, stands, comidas y mucho para hacer, con entrada libre. Acá podés ver la grilla de música y espectáculos . La entrada es gratis.

Tour. El domingo 16 a las 11 hs, parte desde Plaza Gomensoro para el Paseo Bello & Reborati por Pocitos, para redescubrir la huella de esta arquitectura tan característica de Montevideo, incluyendo los conjuntos de casas B&R, las casas personales de Ramón Bello y de Alberto Reborati, además de los fenómenos arquitectónicos y la coyuntura de los años 50’ que los definieron. Al final del tour se visitará el proyecto @cultural_obra. Por reservas acá.

Marea. En el Día Internacional de la Mujer la Sala Zitarrosa invita a una nueva edición de MAREA 7M, que se realizará este viernes 7 de marzo desde las 19 hs, con la actuación de músicas tan destacadas como Ana Prada, Maia Castro, Anita Valiente, entre otras. La movida inundará la Plaza Fabini y no tiene costo.

Hidrogimnasia. Si tenés 60 o más años y querés moverte (sin costo), una gran opción es la hidrogimnasia que ofrece la IMM en diferentes clubes de Montevideo. Hay que participar en un sorteo que se hará el 21 de marzo, pero tenés hasta el 14 para participar. Acá te podés inscribir .

Para cocinar rico (y comer mejor)

Como en casa. Florencia Queralt vuelve a recibir en su casa con la calidez que la caracteriza y las recetas que todos queremos hacer. El 12 de marzo habrá clase a las 10.340 hs en su casa, con un menú que empieza con scons de queso con espinaca y dips de queso azul y tomates secos, hamburguesas de pollo con picles y salsa de mostaza y sésamo. Y hay más.

Asia. El 17 de marzo hay taller de cocina del Sudeste asiático en Paraná , el nuevo local de Ciudad Vieja que combina restaurante, mostrador con delicias y muchas actividades relacionadas a la gastronomía. El taller comienza a las 19.30 hs y dura unas tres horas.

Fermentados. Gaucha Estudio Cocina tiene taller de fermentados el próximo 26 de marzo y vale la pena explorar esta rama de la cocina que no solo es sabrosa, sino saludable. De la mano de Gaby Miconi y su equipo, aprendés a controlar el trabajo de microorganismos que transforman a los alimentos en más digeribles, nutritivos y sabrosos.

Sushi. Mary Bernardi propone sushi para principiantes en su espacio de cocina La Jaus. El miércoles 19 de marzo, durante tres horas desde las 18.30, aprenderás a hacer el tradicional arroz de sushi, corte de verduras y a usar pesca local para confeccionar rolls maki, rolls uramaki, rolls veggies, así como hot rolls apanados en panko. Está todo incluido, hasta las recetas, y lo que se hace se come, acompañado de un buen vino. Acá tenés más detalles .

Sunset con vino, y mucho más

Estos son los días para disfrutar de las puestas de sol en los numerosas bodegas que tiene Uruguay y que están trabajando a full en la vendimia. Acá te dejo algunas propuestas que se realizarán en los próximos días, todas con ciertos factores en común: buen vino, tradición, música, gastronomía al aire libre y paisajes privilegiados.

Vendimia Nocturna en Antigua Bodega. La vendimia en Antigua Bodega se festeja a lo grande con dos eventos el sábado 8 (de tardecita/noche) y el sábado 15 (al mediodía). Organizadas por Wine Explorers, las actividades incluyen transporte desde Montevideo, saliendo a las 17:30 hs. La bienvenida la dará la directora de esta bodega que data de 1928, Virginia Stagnari. Luego de una recepción con vinos y bocados, será hora de la cosecha nocturna con linternas de cabeza y la pisada de uvas al son de la música. La cena será a puro fuego a cargo de Mariana Tucuna, tercer puesto en el Mundial de Asadores, en Medellín, Colombia.

Sunset Lodge Sessions en H. Stagnari. 8 de marzo. Música a cargo de Lodge Crew. Cata de vinos y quesos de 17 a 19 horas. La Puebla, La Paz, Canelones.

Golden Hour Food & Music en Casa Filgueira. 8 de marzo. Sunset al ritmo de las DJs Chechu Satriano y Naho Van Velthoven. Copa de tintillo de verano + distintas estaciones de street food. Bodega Filgueira, Ruta 81 km 6,500, Santa Lucía, Canelones. Desde las 18 hs.

Sunset cierre de Vendimia Bodega Familia Deicas. Puesta de sol con música a cargo de la DJ Ala Ley, mesa de quesos De Guarda, panes artesanales, dips y aceites exclusivos Familia Deicas. Cosecha, pisado de uvas con premios. Gastronomía tipo cocktail al aire libre. Desde las 18 hs. Bodega Familia Deicas, Ruta 5 Km 38.200, Juanicó, Canelones.

Chau chau adiós

"La realidad es simplemente una ilusión, aunque muy persistente", escribió alguna vez Albert Einstein. Así me despido. Buena semana!!