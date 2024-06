El "relanzamiento del mercado de valores uruguayo", un llamado a los bancos y a la bolsa para "tentar" a los pequeños inversores

Se trata de la primera operación de este tipo que se realiza bajo el régimen de emisión simplificada en la BVM y si bien la empresa podía hacerlo por hasta US$ 15,5 millones —el monto máximo permitido por este régimen—, consiguió un total de US$ 5,6 millones.

Al ser consultado sobre por qué no se llegó a los US$ 15,5 millones, Miller señaló que "la gran respuesta a eso es que es algo totalmente nuevo". En este sentido, Miller ahondó en tres motivos principales, por un lado, que el mercado uruguayo "no está acostumbrado" a que haya emisiones de acciones; sumado a que la compañía es nueva, se creó a la par que su emisión en la bolsa; y por otro lado, porque no se les permitió la distribución internacional para inversores extranjeros, algo que intentarán lograr más adelante.

Tal y como informó El Observador, la sociedad se dedicará a invertir en participaciones accionarias de empresas uruguayas de software, un sector que hoy representa más del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) y es la quinta industria exportadora del país. De acuerdo con Miller, las conversaciones ya están avanzadas con cuatro empresas y el objetivo es desembolsar el dinero que levantaron con la emisión antes de fin de año.

"Vamos a querer sacar la segunda serie rápido porque prevemos que esta primera emisión la vamos a desembolsar rápidamente. El objetivo es sacarla antes de fin de año pero eso lleva tiempo, así que en el primer semestre de 2025 seguro", dijo Miller sobre la posibilidad de realizar futuras emisiones.

La rentabilidad de Zorzal dependerá de la performance de las empresas target donde invertirá y estará basada fundamentalmente en variables como el crecimiento en facturación y ebitda de esas empresas, el porcentaje de distribución de dividendos por encima del beneficio económico mínimo, el valor de adquisición y el valor de eventuales ventas de las acciones de las empresas target.

"Hubo que quebrar ciertos mitos para aceptar" esta emisión, dijo la BVM

La gerenta general de la BVM destacó la emisión de Zorzal y dijo que al tratarse de acciones, la emisión "rompe los esquemas" porque "el mercado accionario en Uruguay no existe". Asimismo, señaló que el negocio de la empresa "es disruptivo" y que si bien "se ve en todo el mundo que hay empresas que financian los desarrollos tecnológicos" a través de los mercados de capitales, "acá en Uruguay no había pasado".

Para Torrado, el hecho de que Zorzal fuera una empresa naciente implicaba un desafío para que la BVM aceptara su emisión, sumado al hecho de que además se trata de una firma "intangible" que invertirá en otras empresas "también intangibles".

"No estamos acostumbrados a lo intangible, estamos acostumbrados a invertir en tangibles, en edificios. Acá fue un desafío porque al ser una empresa naciente se trata de una promesa. Claramente hubo que quebrar ciertos mitos para poder aceptar entrar en este tipo de inversiones", señaló Torrado.

En relación a las modificaciones normativas del régimen de emisión simplificada, la gerenta de la BVM dijo que implicó "varios esfuerzos para mejorarlo" y opinó que tanto esta emisión como la de Crowder, "da la pauta de que se está yendo por el camino que el mercado necesita".

"Llegar al pequeño inversor era el objetivo principal"

De acuerdo con Miller, la emisión fue "exitosa" porque logró llegar a "cientos de pequeños ahorristas" que con órdenes de US$ 1.000, US$ 2.000 y US$ 3.000 a través de los corredores de bolsa, lograron "ingresar en una industria atractiva en rentabilidad, crecimiento y muy poca deuda. No fue un gran inversor que puso los US$ 5 millones, fueron cientos de pequeños inversores y ese era el objetivo principal", señaló el director de Capital Oriental quien además destacó que eso promoverá el mercado secundario.

"Hay muchos compradores y vendedores pequeños, con lo cual la expectativa es que esta acción tenga movimiento en el mercado. Lo vivimos como un relanzamiento de la Bolsa de Valores", enfatizó Miller.

No obstante, indicó que para que el instrumento sea utilizado por una mayor cantidad de pequeños inversores, todavía enfrenta el desafío de que los ahorristas deben hacerlo a través de los corredores de bolsa.

"Hasta el momento, los únicos que pueden participar de la emisión son los socios de la BVM —principalmente corredores de bolsa—, pero hay algunos bancos que todavía forman parte de la bolsa, por eso nos parece que es una oportunidad para que se animen a volver a la bolsa y puedan participar con sus clientes de las emisiones que hagamos en el futuro", indicó Miller quien instó a los bancos a sumarse.

"Queremos revitalizar el mercado de capitales, que el ahorrista pueda tener opciones para invertir en Uruguay. Hay US$ 8.000 millones de ahorros de uruguayos invertidos en el exterior. Deberíamos poder tentarlos con productos en Uruguay", remarcó.