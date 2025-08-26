Dólar
El Observador / ESPAÑA

El imponente marco de las Islas Canarias en el que fueron a pescar el Chino Recoba y su hijo Jeremía Recoba

El jugador aprovechó su día libre en Las Palmas

26 de agosto 2025 - 18:01hs
Álvaro Recoba y Jeremía Recoba en familia

Álvaro Recoba y Jeremía Recoba en familia

Jeremía Recoba aprovechó el día libre en su nuevo club, Las Palmas, de la Segunda división española, para pasar un momento de relax junto a su papá, el Chino Recoba, quien se encuentra hace unos días junto a él para acompañarlo en su adaptación. Ambos fueron a pescar, el gran hobby del excrack de Nacional e Internazionale de Milán, entre otros.

El media punta que llegó hace poco más de un mes a Europa, viene de un buen fin de semana con su equipo.

Un día de pesca entre padre e hijo

Según los medios españoles, Jeremía Recoba jugó un buen partido.

El penal que pitó Wilmar Roldán de Emanuel Gularte de Peñarol sobre Maravilla Martínez de Racing por Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

La decisión de la Conmebol con el VAR a partir de los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, después de la polémica por el penal en Racing vs Peñarol

Sergi Oriol, el juvenil que firmó con Peñarol
PEÑAROL

Quién es Sergi Oriol, el jugador español que firmó contrato con Peñarol

Fue la primera vez que lo hizo de titular, ya que en el anterior, cuando jugaron de locales ante el recientemente ascendido FC Andorra, había ingresado promediando el segundo tiempo, y empataron 1-1.

Jeremía se está adaptando a sus nuevos compañeros y a su nuevo club y fue sustituido a los 56 minutos.

En las últimas horas, aprovechó la jornada libre para ir de pesca con su papá, Álvaro "Chino" Recoba.

Lo más impactante fue el entorno espectacular de las Islas Canarias por donde fueron a pasar un rato juntos.

Aquí se puede ver la foto que compartió:

chino y jeremia recoba
&Aacute;lvaro Recoba y su hijo, Jerem&iacute;a Recoba, fueron a pescar ante un marco espectacular de las Islas Canarias

Álvaro Recoba y su hijo, Jeremía Recoba, fueron a pescar ante un marco espectacular de las Islas Canarias

Jeremía Recoba Chino Recoba Las Palmas Islas Canarias Nacional

