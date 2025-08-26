El imponente marco de las Islas Canarias en el que fueron a pescar el Chino Recoba y su hijo Jeremía Recoba

Jeremía Recoba aprovechó el día libre en su nuevo club, Las Palmas, de la Segunda división española, para pasar un momento de relax junto a su papá, el Chino Recoba, quien se encuentra hace unos días junto a él para acompañarlo en su adaptación. Ambos fueron a pescar, el gran hobby del excrack de Nacional e Internazionale de Milán, entre otros.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El media punta que llegó hace poco más de un mes a Europa, viene de un buen fin de semana con su equipo.

Como informó Referí, Las Palmas le ganó de visita 3-1 este domingo a Córdoba, por lo que se mantienen a la expectativa en la tabla de posiciones, más allá de que recién se jugó la segunda fecha.

PEÑAROL Quién es Sergi Oriol, el jugador español que firmó contrato con Peñarol

COPA LIBERTADORES La decisión de la Conmebol con el VAR a partir de los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, después de la polémica por el penal en Racing vs Peñarol

Fue la primera vez que lo hizo de titular, ya que en el anterior, cuando jugaron de locales ante el recientemente ascendido FC Andorra, había ingresado promediando el segundo tiempo, y empataron 1-1.

Jeremía se está adaptando a sus nuevos compañeros y a su nuevo club y fue sustituido a los 56 minutos.

En las últimas horas, aprovechó la jornada libre para ir de pesca con su papá, Álvaro "Chino" Recoba.

Lo más impactante fue el entorno espectacular de las Islas Canarias por donde fueron a pasar un rato juntos.

Aquí se puede ver la foto que compartió: