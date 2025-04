En medio de las protestas ante Conmebol por racismo en el continente, en un partido femenino en Brasil tiraron una cáscara de banana a la cancha

El reciente caso del juvenil brasileño Luighi, de Palmeiras, en un partido contra Cerro Porteño de Paraguay por la Copa Libertadores sub 20, fue uno de los detonantes de esto y Brasil fue el abanderado de la reunión, ya que entienden que hubo muchos casos de racismo en varios países de América en los últimos meses.

En el caso que se cita, la máxima autoridad del fútbol continental multó al club paraguayo con US$ 50 mil por lo ocurrido en el partido cuando un hincha le hizo gestos de mono y el joven terminó llorando.

En las últimas horas y durante el empate 2-2 entre Internacional de Porto Alegre y Sport Recife por la tercera fecha del Campeonato Brasileiro femenino un hincha de los locales lanzó una cáscara de banana al campo de juego del Estadio Campo do SESC.

La cuarta árbitra, Andressa Hartmann, retiró la fruta del banco de Sport Recife y la acción quedó grabada por las cámaras de la transmisión.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) emitió un duro comunicado y exigió "una investigación rigurosa. Ya no hay cabida para el racismo en el fútbol".

La CBF, además solicitó que Internacional juegue tres partidos a puerta cerrada y fuera de su estadio donde hace de local hasta que se resuelva el asunto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CBF_Futebol/status/1906885352780140582&partner=&hide_thread=false Logo após tomar conhecimento do suposto ato racista sofrido pelas atletas do Sport na partida contra Internacional, realizada nesta segunda-feira (31), pelo Campeonato Brasileiro Feminino A-1, em Porto Alegre, a CBF informa que enviou de imediato toda a documentação à… pic.twitter.com/76pwOAUQ5r — CBF Futebol (@CBF_Futebol) April 1, 2025

Mientras tanto, Sport Recife repudió la situación a través de sus redes sociales. "Este acto repugnante es una clara manifestación de racismo e intolerancia y no puede quedar impune. El Sport Club do Recife no tolera ninguna forma de discriminación o prejuicio y exige castigo ejemplar a los responsables", indicó en un tuit.

A su vez, agregó que tras el episodio, el director de fútbol femenino del club, Alessandro Rodrigues, fue a la comisaría para presentar una denuncia.