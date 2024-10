El periodista y escritor Martín Caparrós reveló que tiene ELA desde hace más de dos años

En una entrevista en La Vanguardia el pasado fin de semana, Caparrós explicó que hasta ahora no había querido hablar de la enfermedad que padece porque no quería que los amigos lo vieran "como un moribundo".

"Es como un envejecimiento acelerado, pero es que los científicos ni siquiera entienden cómo funciona ese proceso biológico. Lo que sí saben es que la esperanza de vida es de tres a cinco años, que en algún momento tienes problemas para respirar o incluso para hablar. Y en algún momento te mueres. Lo que no está mal, porque así te toleran ciertas cosas, como que te comas todo el chocolate que te apetezca", relató.

Su pareja, la periodista y actriz Marta Nebot, escribió en una columna en Público donde explicó posteriormente que decidieron "salir del armario" y contar públicamente que pertenecen "al selecto club de los ELAdos y sus parejas de hecho".

"Solo tengo palabras de admiración sobre cómo está transitando el vía crucis de esta enfermedad maldita", aseguró Nebot, que considera que las memorias de Caparrós "son imprescindibles como lo que son: historia del periodismo".

Además, la periodista develó que ante el panorama que les presenta la enfermedad de Caparrós decidieron registrarse: "Hace pocos meses nos hicimos pareja de hecho porque lo somos y no queremos que ningún médico nos pueda separar en momentos cruciales por no estar apuntados en un registro. Fuimos solos, firmamos y nos regalamos un desayuno de los ricos. No lo hubiéramos hecho si no nos hubiéramos visto obligados. Mi hechito y yo llevamos ya diez años juntos sin que ningún papel nos obligue y nos hubiera gustado seguir así hasta los restos", escribió.

Con información de EFE