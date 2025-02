Luisito Comunica y su visita a Uruguay: probó vino cortado, lo impactó el chivito y un detalle de los restaurantes lo sorprendió

En Montevideo, en tanto, probó choripán, chivito, pamplona, una torta frita, panchos y fainá, además de helado de dulce de leche. Le dio una clasificación de "diez de diez" al chivito y a la pamplona. "Ya entiendo por qué me insistían tanto, larga vida al chivito", dijo, impresionado.

Si bien no llegó a probar todos los platos habituales de la cocina uruguaya, reconoció que "la milanesa es una religión" en el país.

El plato que no impactó a Luisito Comunica

Así como hubo dos preparaciones que se llevaron sus elogios, hubo otra comida tradicional que no logró impactarlo: las torta fritas. El mexicano lo probó en un puesto callejero cerca de la Rambla montevideana, y la pidió con dulce de leche.

"A ver por qué tanto alboroto", dijo antes de probarla, y si bien se mostró conforme, dijo "es un pancito, masa frita, no hay mucho que describir", pero señaló que el contexto de consumo, con mate y el paisaje de la Rambla, podía hacerla mejor.

De vino cortado a "una Japi": las bebidas uruguayas que probó Luisito Comunica

El youtuber no solo comió, sino que también bebió en su paso por Uruguay. Con el choripán se animó a probar el tradicional "7 y 3" de vino y refresco, que bebió en una botella de plástico cortada.

También tomó mate, que le enseñaron a preparar al modo uruguayo, y "se chupó una Japi", bromeando con el nombre de la cerveza artesanal que lleva la firma del youtuber uruguayo El Bananero, uno de los pioneros e íconos latinoamericanos de la plataforma.

El detalle de los restaurantes uruguayos que sorprendió a Luisito Comunica

En el video, el youtuber mexicano destacó como una particularidad la legislación que retiró la sal de las mesas de los locales gastronómicos. "Cuando me trajeron la pamplona también me trajeron el salero, y resulta que acá es regulado por las autoridades que no se puede poner un salero en la mesa sin que el cliente lo pida, un dato curioso y 'salublador'", comentó.

Al final del video, Luisito Comunica destacó que "No eran patrañas, los uruguayos comen muy, pero muy sabroso. Me encantó esta travesía, son todos muy amables y conversadores", dijo sobre su paso por el país.