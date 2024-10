Marcel Keoroglian apuntó contra todos en el Carnaval: "Los políticos le sacaron la esencia premeditadamente, se adoctrina al jurado"

En una entrevista en el programa Hacemos lo que podemos, Keoroglian, que no saldrá en 2025 "para descansar", fue consultado sobre qué le sacaría al Carnaval actual. "Le sacaría la Intendencia, a todas las intendencias , y sacaría a todos los conjuntos a cantar a las plazas sin cobrar un peso. No al Teatro de Verano", afirmó.

"Los políticos le sacaron la esencia y las cosas más lindas al Carnaval", lanzó el humorista. "Se las sacaron con intención y premeditadamente. Se adoctrina al jurado , aunque a esta altura ya no precisan porque ya son afines a eso, sobre qué discursos se aceptan. Incluso te dicen lo que quieren escuchar y lo que no quieren. Que el humor no sea picaresco, que no sea grotesco. Entonces no te gusta el Carnaval a ti, porque el Carnaval es eso ", agregó.

"Del Carnaval han sacado a los pobres, del público y de los conjuntos. Antes había gente en los conjuntos que venía de ambientes medios raros, incluso de cosas ilegales, que sacaban conjuntos, tenían un sello, una forma de tocar. Y eso es cultura también. Con esa cabeza cuadrada los sacaron, con las murgas de ellos. Si esa murga tenía que salir segunda, la ponían decimonovena. Al segundo año que quedás en el puesto 19 no lo sacás más. Como una cosa de que 'no haya ambiente malo en el Carnaval'. Y no señor, no elegís vos, todos somos Carnaval", dijo.

Keoroglian comentó que "están eligiendo quien puede estar y quien no, y yo quiero que estén todos, no solo los que aplauden una ideología política o la causa de un colectivo. Yo estoy con todas las causas de los colectivos, de acuerdo con todas, pero no me obliguen. Claro, te obligan con puntaje y la condena a ciertas personas. Hay una sola voz ahora. Y la murga y el Carnaval se tienen que reír de todo: del gobierno, de la corrupción, de la oposición, de los nuevos colectivos, del feminismo, de la comunidad LGBT, se tiene que reír de todos. Me han preguntado ¿y si hacen un chiste del genocidio armenio? Y obvio que pueden hacerlo, según el ámbito y quién lo diga".

El carnavalero consideró que si se elimina el concurso bajaría el interés del público y el profesionalismo, "pero eso puede ser interesante para que nazca algo nuevo", señaló.

"Que se termine de ser complaciente con los que lo organizan. Ya que con los que mandan no apliquen estas políticas macabras ya estaría. Organizás el carnaval y listo, no precisas determinar que se dice. Está perfecto que la Intendencia organice, pero no metas tu ideología", concluyó.