María Becerra hará en Montevideo su show más grande hasta el momento: dónde será y cuándo salen las entradas

Sin embargo, habrá una preventa a la que podrán acceder clientes del banco BBVA y comenzará dos días antes, el viernes 7 de junio.

De Mi villano favorito a Imán (Two of Us)

La quilmeña de 24 años ha tenido una carrera ascendente en los últimos años, que en el último tiempo ha pasado las fronteras geográficas y artísticas para incursionar incluso fuera de la música.

Ubicada en el puesto #159 en Spotify a nivel mundial, participó en el icónico evento de Año Nuevo en Times Square, la final de Kings League de Madrid y el prestigioso festival Coachella en Estados Unidos como invitada especial de J Balvin.

20240604 María Becerra María Becerra Foto: Difusión

Los últimos lanzamientos de la artista argentina marcan a su vez un paso hacia el mercado anglo-latino, como la colaboración en Spicy Margarita junto a Jason Derulo y Michael Bublé y su nuevo single Imán (Two of Us).

Pero también ha incursionado en el mundo del cine: compuso y cantó Te Cura para la banda sonora de la última entrega de la saga de Rápidos y Furiosos y acaba de anunciar que será la voz de un nuevo personaje de la película Mi Villano Favorito 4.