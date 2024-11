Sebastián Almada: "Con Álvaro Navia estamos distanciados, pasaron cosas que por respeto no voy a contar"

"Tertawa es un espectáculo entendible en todos lados, tiene un humor bastante universal y los que nos ven, los que la fueron a ver en todos lados, es gente que nos ha visto en VideoMatch toda la vida. Este show lo hicimos en Paraguay, fuimos por tres funciones, terminamos haciendo 22, una locura. Al ir por tres funciones y terminar haciendo 22, creamos Tertawa Alma Guaraní que fue como una segunda parte de Tertawa pero especialmente para paraguayos, con partes en guaraní, con modismos y cosas que solo ellos conocen que si lo haces en otro lado no lo entienden. Quedamos tan agradecidos por la respuesta del público que creamos algo especial para Paraguay. Después fuimos a Bolivia, a La Paz, a Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, recorrimos todo el Uruguay, hicimos más de 100 funciones en Argentina, entonces el espectáculo funciona muchísimo. En Estados Unidos no fue la excepción, fueron muchos argentinos y uruguayos y no me sorprendió porque los que se fueron hace 20 años y veían VideoMatch sabíamos que iban a ir y nos trajeron público de otras partes, cubanos, venezolanos, colombianos ecuatorianos con tanto éxito que vamos a volver, seguramente el año próximo".

Se viene una comedia que se llama Un viaje en el tiempo que vamos a hacer en el Teatro del Lago de Villa Carlos Paz, con un elenco hermoso: Paula Chávez, Pedro Alfonso, Pachu Peña, Noelia Marzol, Viviana Saccone y yo, a partir del 25 de diciembre, todo el verano hasta marzo. Después de eso vuelve Tertawa 2025 con mucha fuerza ya que nos fue muy bien en el Paseo la Plaza, estamos viendo de hacer viernes, sábado y domingo en Buenos Aires en calle Corrientes.

¿Será Tertawa Recargado, Tertawa 2, Tertawa la Venganza, es parte de una nueva saga?

Estamos viendo porque estamos con ese dilema. Si bien nos vio mucha gente, hay mucha gente que no lo vio al espectáculo y es tan lindo el show, que estamos planteándonos "¿Qué vamos a hacer?". De todas formas ya empezamos a escribir Tertawa 2, por ejemplo para ir a Paraguay, y tomando lo que hacían Les Luthiers, no es que me ponga a esa altura de los maestros del humor, me anticipo para que no me caigas con todo (ríe), sino que tomando ese esquema de trabajo que tenían, de ir estrenando un espectáculo nuevo en lugares donde ya lo habían visto y seguían con repertorio de otros años, donde no lo habían visto.

¿Es un espectáculo de humor para toda la familia?

Totalmente, es muy familiar, además se entiende en todas partes donde hemos ido, porque hacemos un humor internacional.

¿Hay competencia entre ustedes arriba del escenario?

Es algo que nosotros incluso lo hemos hablado, porque nos han tocado algunos compañeros en alguna oportunidad en esta carrera de tantos años que siempre quieren hacer un chiste más que vos, o que siempre quieren el rol de rematar el chiste. Pero en este trío no pasa eso, se va rotando en el espectáculo y de repente yo hago la segunda de Pachu, y al ratito Pachu complementa a Josema, es decir hay una dinámica que hace necesaria la participación de todos en cada rol escénico, y cada uno tiene su destaque. Nos conocemos hace muchos años y sabemos como potenciarnos y cómo rendimos cada uno. Lo tenemos tácitamente y eso hace que nos llevemos muy bien en el escenario. Haber encontrado un trío que se lleve tan bien y que el guion permita que el público se divierta, es el éxito de Tertawa, nos reímos de todo y no hubo lugar donde fallara, con idiosincrasias diferentes o culturas diferentes. La idea fue de Ezequiel Corbo, el productor, que estuvo muchos años armando este show hasta que pudimos ordenar las agendas y meternos de lleno. Se logró una buen grupo de trabajo, no es magia, somos buenas personas que se conocen y tenemos amor por este trabajo.

¿De donde sale la palabra Tertawa, que quiere decir, es una sigla?

Tertawa quiere decir "Carcajada" en indonesio. El productor Ezequiel nos decía: no pongamos un nombre antiguo, Los tres del Humor, Tres al Hilo, busquemos algo más elaborado, una palabra que suene, que tenga golpe. Y como yo soy un obsesivo, me puse a buscar como se decía humor, como se decía simpatía, sonrisa, en varios idiomas y dialectos, varios días buscando algo, entonces pongo el traductor y encuentro tertawa, que quiere decir carcajada en Indonesia, país asiático. De arranque me sonó lindo, musical, vos pones tertawa en el buscador y te sale un montón de asiáticos riendo a carcajadas. Se los llevé y les encantó, hasta hice la música original.

¿Esa química que tienen arriba del escenario continúa fuera del ámbito de trabajo?

Si, sino sería imposible trabajar y más en las giras, fijate que hace más de un año y medio que estamos girando por toda la Argentina y varios países. Viajamos solos porque los shows son mínimo de jueves a domingo y la familia tiene una vida, todos tenemos hijos que tiene que ir a la escuela, la facultad, el trabajo. Hay oportunidades que podemos coincidir que vienen a acompañarnos en gira.

¿Hablando de grupo de trabajo, tengo que preguntarte cómo es tu relación hoy con Álvaro Navia y Vanina Escudero?

Me llamó todo el mundo por ese tema, me escriben todos los productores y no voy a hablar del tema, por el respeto a la amistad que tuvimos y todas las cosas lindas que pasamos, prefiero no hablar porque se empiezan a tejer cosas, entonces prefiero no hablar. Estamos distanciados por cosas de pasaron, pero ni quiero hablar, ni entrar en polémicas, en lleva y trae. Pasaron algunas cosas que capaz le molestaron a la otra parte y me molestaron a mí y bueno, estamos distanciados. Nunca nos peleamos, nunca discutimos, pero no hablo del tema. Vos deducí que si estamos distanciados, algunas cosas han pasado.

¿Es llamativo que otros integrantes del team Tinelli estén distanciados con Álvaro Navia, cuando tenían una comunidad?

Todo es feo, incluso al ser el padrino del hijo (de Vanina y Álvaro), no voy a hablar, porque es una macana, estamos cada uno por su lado, así estamos bien.