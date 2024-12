"Tuve mucho miedo": el relato de Pablo Routin sobre el tinnitus, el problema auditivo que padece desde 2017

"Siento estos zumbidos en los dos oídos y en la nuca, desde el 18 de setiembre de 2017. Me acosté, y cuando me levanté sentí un pitido, pensé que era el calefón. Fui al calefón y no era. Caminé por la casa hasta salir al balcón, y ahí dije 'está en mi cabeza'", contó el ya histórico carnavalero.

Routin contó que el tinnitus "Es un trauma acústico a partir de recibir mucho sonido en los escenarios, y el estrés es un factor importante. Fue un tiempo muy duro, el primer año fue duro de verdad, con antidepresivos, porque no podía cantar. El sonido subía y estuve como ocho meses sin cantar, y fui retornando de a poco" explicó sobre este problema que en Uruguay padecen algunos de sus colegas como Fabián "Fata" Delgado y que a nivel internacional tiene entre su lista de pacientes a Luis Miguel y a Brian Johnson, cantante de la banda AC/DC.

Pablo Routin: "tuve mucho miedo pero ahora se lo perdí"

"Tuve mucho miedo pero ahora se lo perdí. Es inofensivo porque no te mata, pero le tuve miedo porque lo sentía subir. Lo tiene mucha cantidad de gente y es muy invasivo. Y no lo podés compartir con nadie, no es que se te inflamó la rodilla y lo mostrás. Es algo que está adentro tuyo y no lo podés traducir en palabras", agregó Routin, que contó cómo trató el tinnitus con la ayuda de Daniel Drexler, músico y médico.

El tratamiento se llama tinnitus compensado, y consiste en sintetizar el sonido que escucha el paciente, para luego elaborar un auricular personalizado, con el que se emite el sonido durante el sueño, para usarlo de forma terapéutica.

Esto no elimina el ruido, pero si reduce la intensidad para mejorar la calidad de vida del paciente. Routin, además, desarrolló un espacio terapéutico y de acompañamiento a quienes padecen este mismo problema.