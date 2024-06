Volvió La Voz de Canal 10: el debut de Luana Persíncula como coach y las nuevas reglas

Matina Glattli tiene 19 años y desde los nueve empezó a perder la vista a consecuencia de una "enfermedad rara". La joven afirmó que fue la música —influenciada por su padre— la que le "salvó la vida" y la ayudó a salir adelante. En el primer programa de La Voz cantó Take my breath away y los cuatro coach presionaron el botón para tenerla en su equipo.