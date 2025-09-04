Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ELIMINATORIAS

Brasil vs Chile EN VIVO por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026

Brasil vs Chile se enfrentan en el estadio Maracaná de Río de Janeiro a partir de la hora 21.30

4 de septiembre 2025 - 16:20hs
Carlo Ancelotti en conferencia de prensa antes de Brasil vs Chile

Foto: Pablo Porciuncula / AFP

EN VIVO

Sin nada en juego, en el único partido que se disputará en un horario diferente (a las 21.30 de Uruguay), Brasil vs Chile cerrarán la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 en el Maracaná de Rio de Janeiro.

El partido se podrá ver en Uruguay a través de todos los cables y en todas las plataformas de streaming.

Sin Vinícius Jr ni Neymar, Carlo Ancelotti probará nuevas piezas para afinar el camino de su selección rumbo al esquivo hexacampeonato mundial.

La Roja (10°), única selección eliminada, también piensa en el futuro, en la vida sin la Generación Dorada de Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

Seguí en vivo la previa, las estadísticas y el partido:

Seguí en vivo Brasil vs Chile por las Eliminatorias Sudamericanas

Así está la tabla de posiciones de las Eliminatorias

Así está la tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas

