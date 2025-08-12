Conmebol hizo un equipo de leyendas para jugar en Europa, el presidente Alejandro Domínguez se puso de 9 y no hubo ningún uruguayo

Conmebol armó un equipo de leyendas sin ningún jugador uruguayo y este martes le ganó 2-1 a su similar de la UEFA, 2-1 en Eslovenia.

La revancha se jugará en Lima , en el marco de la Final de la Conmebol Libertadores.

El paraguayo Nelson Haedo Valdez adelantó a los sudamericanos con el primer gol del partido. La ventaja se mantuvo gran parte del primer tiempo, hasta que Milenko Aimovi igualó para los europeos, desde el punto penal. Con ese 1-1, ambos equipos se fueron al descanso.

En la segunda parte , Jonathan Santana, argentino nacionalizado paraguayo, se encargó de romper la paridad con un gol que aseguró la victoria de la Conmebol.

Sin jugador uruguayo alguno, el presidente de Conmebol Alejandro Domínguez jugó de 9 y portó la cinta de capitán.

La formación inicial sudamericana estuvo integrada por el argentino Marcelo Barovero, el brasileño Leo Moura, el argentino Óscar Ruggeri y los paraguayos Paulo Da Silva, Nelson Haedo Valdez y Alejandro Domínguez.

Fueron suplentes los argentinos Nery Pumpido, Nicolás Spolli, Raicardo Giusti, Germán Denis y Nicolás Domingo, los brasileños Rómulo Noronha, Mauro Silva y Aliton Goncalves, y los paraguayos Ricardo Tavarelli y Lucas Barrios.

El entrenador fue el argentino Juan Pablo Pumpido.

La figura del partido fue el ex Peñarol Nico Domingo, quien dijo: "La experiencia fue muy linda, feliz de haber sido parte de Conmebol Leyendas y de haber jugado un lindo partido con grandes jugadores. Lo disfruté muchísimo”.