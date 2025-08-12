Dólar
EN ESLOVENIA

Conmebol hizo un equipo de leyendas para jugar en Europa, el presidente Alejandro Domínguez se puso de 9 y no hubo ningún uruguayo

Mirá cómo se integró el equipo de leyendas de Conmebol que hoy le ganó a su par de UEFA en Eslovenia

12 de agosto 2025 - 19:49hs
Alejandro Domínguez

Alejandro Domínguez

Juan Mabromata / AFP

Conmebol armó un equipo de leyendas sin ningún jugador uruguayo y este martes le ganó 2-1 a su similar de la UEFA, 2-1 en Eslovenia.

La revancha se jugará en Lima, en el marco de la Final de la Conmebol Libertadores.

El paraguayo Nelson Haedo Valdez adelantó a los sudamericanos con el primer gol del partido. La ventaja se mantuvo gran parte del primer tiempo, hasta que Milenko Aimovi igualó para los europeos, desde el punto penal. Con ese 1-1, ambos equipos se fueron al descanso.

En la segunda parte, Jonathan Santana, argentino nacionalizado paraguayo, se encargó de romper la paridad con un gol que aseguró la victoria de la Conmebol.

penarol vs racing en vivo por copa libertadores: el equipo de aguirre intenta ganar la batalla en el mediocampo
COPA LIBERTADORES

Peñarol vs Racing EN VIVO por Copa Libertadores: el equipo de Aguirre intenta ganar la batalla en el mediocampo

Carlos Núñez, exdelantero de Peñarol, subió una foto suya besando el escudo de la camiseta de Racing
COPA LIBERTADORES

El ex Peñarol que calentó la previa del partido por Copa Libertadores, besando el escudo de la camiseta de Racing

Sin jugador uruguayo alguno, el presidente de Conmebol Alejandro Domínguez jugó de 9 y portó la cinta de capitán.

La formación inicial sudamericana estuvo integrada por el argentino Marcelo Barovero, el brasileño Leo Moura, el argentino Óscar Ruggeri y los paraguayos Paulo Da Silva, Nelson Haedo Valdez y Alejandro Domínguez.

Fueron suplentes los argentinos Nery Pumpido, Nicolás Spolli, Raicardo Giusti, Germán Denis y Nicolás Domingo, los brasileños Rómulo Noronha, Mauro Silva y Aliton Goncalves, y los paraguayos Ricardo Tavarelli y Lucas Barrios.

El entrenador fue el argentino Juan Pablo Pumpido.

La figura del partido fue el ex Peñarol Nico Domingo, quien dijo: "La experiencia fue muy linda, feliz de haber sido parte de Conmebol Leyendas y de haber jugado un lindo partido con grandes jugadores. Lo disfruté muchísimo”.

Alejandro Domínguez Conmebol Eslovenia UEFA

