Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

El campeón el mundo con la selección uruguaya sub 20 que pasó de Juventus a Racing de Santander de España

En la pasada temporada militó en el Feyenoord holandés, donde disputó seis encuentros

2 de septiembre 2025 - 8:16hs
Ignacio Sosa, Facundo González y Damián García
Ignacio Sosa, Facundo González y Damián García EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Facundo González
Facundo González Daniel Muñoz / AFP

Racing de Santander continuó realizando movimientos hasta el último día de mercado este lunes y, tras el fichaje del centrocampista colombiano Gustavo Puerta, ha incorporado a su plantel al defensa uruguayo Facundo González, que llega al conjunto cántabro cedido, con opción de compra, por la Juventus de Turín hasta el próximo 30 de junio.

Facundo González Molino nació en Montevideo, Uruguay el 6 de junio de 2003 y su primer contacto con el fútbol español fue en las categorías inferiores del Real Club Deportivo Espanyol antes de formar parte de la base del Valencia CF, con cuyo filial disputó 20 encuentros en Segunda B y 17 en Segunda Federación entre 2020 y 2023.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realracingclub/status/1962610596311945500&partner=&hide_thread=false

En 2023 el futbolista uruguayo realizó la pretemporada con el primer equipo 'che' antes de ser traspasado a la Juventus italiana, con la que ha renovado su contrato antes de cederle al Racing.

Renzo Sánchez
NACIONAL

Baja en Nacional: el juvenil ex selección uruguaya sub 20 que se va a un club uruguayo cedido a préstamo y que ya no entrenó en Los Céspedes

Thiago Helguera y Gonzalo Petit
URUGUAYOS

Confirmado: Thiago Helguera jugará junto a su excompañero de Nacional y la selección uruguaya sub 20 Gonzalo Petit

'Facu' González actúa de central, mide 1,93, pesa 78 kilos y en su primer año en italia jugó a préstamo en la AC Sampdoria, con la que actuó en 30 partidos.

facundo-jpg..webp
Facundo González en un amistoso con Juventus
Facundo González en un amistoso con Juventus

El curso pasado militó en el Feyenoord holandés, donde disputó seis encuentros.

El zaguero, que ha sido ya convocado con la selección absoluta de Uruguay, se proclamó en 2023 campeón del Mundo Sub 20 con el combinado nacional de su país, cuya camiseta defendió en 40 ocasiones.

uruguay-jpg..webp
Facundo González
Facundo González

Con base en EFE

Temas:

selección uruguaya Juventus

Seguí leyendo

Las más leídas

Facundo Pellistri y Federico Valverde con la selección de Uruguay
SELECCIÓN URUGUAYA

Los resultados que necesita Uruguay para clasificar al Mundial 2026 este jueves ante Perú

Luis Suárez en Inter Miami

La dura sanción a la que se expone Luis Suárez por su escupitajo en la final de la Leagues Cup; mirá los castigos que ha tenido en su carrera

Matías Viña
ELIMINATORIAS

Los 27 convocados de Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay para la doble fecha de Eliminatorias ante Perú y Chile

Guzmán Rodríguez visitó a sus excompañeros de Peñarol y saludó a todos; aquí se abraza con Javier Méndez, con quien formó zaga
PEÑAROL

La visita que alegró a todo el plantel de Peñarol en el vestuario del Parque Viera tras la goleada sobre Racing por el Torneo Clausura; mirá el video

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos