El campeón el mundo con la selección uruguaya sub 20 que pasó de Juventus a Racing de Santander de España

Racing de Santander continuó realizando movimientos hasta el último día de mercado este lunes y, tras el fichaje del centrocampista colombiano Gustavo Puerta, ha incorporado a su plantel al defensa uruguayo Facundo González , que llega al conjunto cántabro cedido, con opción de compra, por la Juventus de Turín hasta el próximo 30 de junio.

Facundo González Molino nació en Montevideo, Uruguay el 6 de junio de 2003 y su primer contacto con el fútbol español fue en las categorías inferiores del Real Club Deportivo Espanyol antes de formar parte de la base del Valencia CF, con cuyo filial disputó 20 encuentros en Segunda B y 17 en Segunda Federación entre 2020 y 2023.

¡Uruguayo! ¡Uruguayo! ¡BIENVENIDO, FACU! El Racing incorpora al defensa Facu González a su plantilla de la campaña 2025/26 El futbolista, Campeón del Mundo Sub-20 con Uruguay, llega cedido por la @juventusfc https://t.co/KG2k362etS pic.twitter.com/gpHnl2QXPt

En 2023 el futbolista uruguayo realizó la pretemporada con el primer equipo 'che' antes de ser traspasado a la Juventus italiana, con la que ha renovado su contrato antes de cederle al Racing.

'Facu' González actúa de central, mide 1,93, pesa 78 kilos y en su primer año en italia jugó a préstamo en la AC Sampdoria, con la que actuó en 30 partidos.

facundo-jpg..webp Facundo González en un amistoso con Juventus

El curso pasado militó en el Feyenoord holandés, donde disputó seis encuentros.

El zaguero, que ha sido ya convocado con la selección absoluta de Uruguay, se proclamó en 2023 campeón del Mundo Sub 20 con el combinado nacional de su país, cuya camiseta defendió en 40 ocasiones.

uruguay-jpg..webp Facundo González AFP

