Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL INTERNACIONAL

El dato que confirma un triunfo contundente: Dembelé fue el más votado por 73 de los 100 jurados del Balón de Oro

la publicación France Football, organizadora del Balón de Oro, anunció los números finales de la encuesta

26 de septiembre 2025 - 18:00hs
Ousmane Dembelé

Ousmane Dembelé

Foto: Franck Fife / AFP

Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro este lunes, fue elegido como número uno en su clasificación por 73 de los 100 jurados llamados a votar por el mejor jugador de la pasada temporada, indicó este viernes la publicación France Football, organizadora del galardón.

El patrón del semanario francés, Vincent Garcia, había dicho ya el pasado lunes al diario L'Équipe que Dembelé había ganado "con bastante amplitud".

France Football hizo públicos este viernes los detalles de la clasificación: el jugador francés del PSG acumuló 1.380 puntos, por delante del español Lamine Yamal (FC Barcelona, 1.059 puntos) y del portugués Vitinha (PSG, 703 puntos).

Cada uno de los jurados -uno por cada país del Top 100 del ránking FIFA- designa diez jugadores por orden decreciente de mérito.

nicki nicole le envia un tierno mensaje a lamine yamal, tras perder el balon de oro: mi estrella ...
FÚTBOL

Nicki Nicole le envía un tierno mensaje a Lamine Yamal, tras perder el Balón de Oro: "Mi estrella ... "

Aitana Bonmatí exhibe el Balón de Oro en los controles del Aeropuerto de París.
FÚTBOL FEMENINO

VIDEO: el emotivo momento en el que Aitana Bonmatí exhibe el Balón de Oro en los controles del Aeropuerto de París

Los diez elegidos por cada jurado reciben respectivamente 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto.

Dembelé recibió la máxima puntuación (15 puntos) de 73 de los jurados.

Yamal fue el más votado por 11 de los jurados.

Otro dato que prueba la solidez del Balón de Oro ganado por Dembelé: figuró en el Top 5 de todos los jurados que participaron en la votación.

En el PSG campeón de Francia y Europa, Vitinha obtuvo la máxima puntuación de seis miembros del jurado, Achraf Hakimi de tres y Khvicha Kvaratshkhelia de uno. En ese último caso, el jurado era un periodista de Georgia, país del jugador.

Temas:

Balón de Oro Ousmane Dembélé

Seguí leyendo

Las más leídas

Consejjo de Fútbol Profesional
DERECHOS DE TV

El Consejo de Fútbol Profesional de la AUF aprobó con una votación 33-13 los pliegos para licitar los derechos de TV del fútbol uruguayo

El triunfo de Nacional, la soledad política de Peñarol y el nuevo mapa de la AUF tras aprobar los pliegos de la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo
FÚTBOL URUGUAYO

El triunfo de Nacional, la soledad política de Peñarol y el nuevo mapa de la AUF tras aprobar los pliegos de la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo

La foto de Mikaela Huvatt junto a Rodrigo Aguirre tras su duro golpe 
URUGUAYOS

El duro golpe que recibió el uruguayo Rodrigo Aguirre: mirá el impacto, cómo le quedó la cara y la foto con una broma de Brian Rodríguez

Juan Izquierdo se fue en ambulancia de la cancha
COPA LIBERTADORES

Nacional rechazó "enfáticamente" el posteo de Liga de Quito que recordó a la muerte de Juan Izquierdo: "Tocan un tema muy doloroso"; mirá el mensaje tricolor

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos