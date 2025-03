El diario Marca se rindió a Federico Valverde por su rendimiento en Real Madrid por la Champions League: de "el mejor lateral del mundo" a "el madridismo sería más feliz si tuviera 11 Valverdes"

Pero luego, ayudó en defensa, salvando sobre la línea un gol en el primer tiempo, y otro en el segundo.

En su partido 300 con Real Madrid, Valverde fue un verdadero fenómeno y eso que no jugó al 100% de sus posibilidades, debido a esa pequeña lesión que arrastraba.

El prestigioso medio deportivo de Madrid, se explayó en elogios sobre el uruguayo Federico Valverde luego de la victoria de Real Madrid sobre Atlético de Madrid por Champions League.

"Don Federico Santiago Valverde Dipetta. El centrocampista uruguayo llegó a la primera batalla de los octavos de final del mejor derbi de Europa entre algodones. Ni al 70%, o eso aseguraran desde Valdebebas... los mismos que sabían que el futbolista no iba a ser baja en un partido tan trascendental para el Real Madrid. Y es que al 100% de sus facultades seguramente sea el mejor del mundo (en su posición o de lateral), pero es que tras lo visto en el Bernabéu se podría decir incluso que Fede es el mejor lateral del mundo estando medio lesionado", comienza explicando el medio de Madrid.

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde (L) controls the ball challenged by Atletico Madrid's Spanish defender #21 Javi Galán during the UEFA Champions League Round of 16 first leg football match between Real Madrid CF and Club Atletico d

Federico Valverde de Real Madrid ante Javi Galán de Atlético de Madrid por la Champions League

FOTO: AFP