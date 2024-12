El dramático penal de Rodrigo Aguirre a los 90+3 para poner a América en la final del fútbol mexicano en un vibrante 4-3 con goles uruguayos

La escuadra americanista aprovechó la primera oportunidad que tuvo en el segundo tiempo para aumentar su ventaja. En el mediocampo, el argentino Carlos Rotondi, de Cruz Azul, no pudo controlar el balón que quedó en poder del paraguayo Richard Sánchez quien marcó el 2-0 con un tiro bombeado desde unos 40 metros del arco al percatarse de que el portero colombiano Kevin Mier estaba fuera de su área.

El 2-1 del equipo celeste cayó al 69 cuando el argentino Gonzalo Piovi envió un centro al área, el uruguayo Ignacio Rivero controló la pelota con el pecho y resolvió con un toque sobre el golero Ángel Malagón.

America's Uruguayan forward #27 Rodrigo Aguirre and Uruguayan midfielder #07 Brian Rodriguez celebrate a goal during the quarterfinal second-leg football match of the Liga MX Apertura tournament between Toluca and America at the Nemesio Díez Stadium in To

Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez, uruguayos en América

Foto: AFP