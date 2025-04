El duro posteo de Federico Valverde por haber perdido con Real Madrid ante Barcelona la Copa del Rey

Cabe recordar que hace un par de semanas quedaron fuera de la Champions League en los cuartos de final a manos de Arsenal de Inglaterra que le ganó los dos partidos.

Federico Valverde mostró su frustración en un texto que subió este domingo en sus redes sociales.

"Volvió a pasar. Y seguramente volverá a pasar muchas veces más, porque es el camino que estamos construyendo y es normal que uno caiga después de tantos kilómetros", comenzó escribiendo el uruguayo.

Y continuó: "Me entristece, me genera bronca, impotencia. Siento que les fallo. Está siendo un año complicado, física y mentalmente muy duro, pero un día fui claro; ‘hasta que no me den más las piernas’. Este club no merece menos".

A su vez, finalizó escribiendo: "Volveremos, seguiremos y ahí estaré dejando todo por el respeto que merece el Madrid, su gente y todo lo que conlleva jugar en el equipo mas ganador de la historia".