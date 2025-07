El futuro de Washington Aguerre entre el fútbol español, Peñarol y, ahora, también en el radar de Newell's

Washington Aguerre , ex golero de Peñarol y que está en carpeta de la dirigencia aurinegra para un posible regreso, también interesa en Newell's de Argentina ante la salida de Keylor Navas hacia México . También cuenta con ofertas de Europa .

No solo está la posibilidad latente de regresar a Uruguay, sino que también cuenta con una oferta de Europa: "Washi (Aguerre) tiene una posibilidad de Europa en Valladolid, no hay nada concreto todavía, tiene su contrato en Colombia. Por ahora no se avanzó nada", dijo Ruglio en 100% Deporte de Sport 890.