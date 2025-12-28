El jugador que estuvo a punto de llegar a Peñarol en junio a pedido de Diego Aguirre y que se suma a Oviedo de España de Guillermo Almada

El flamante director técnico de Oviedo de LaLiga Española, el uruguayo Guillermo Almada, sumará a un nuevo futbolista uruguayo a su plantel y se trata de Thiago Borbas , quien estuvo en el radar de Peñarol en junio pasado a pedido de Diego Aguirre, pero no pudo llegar.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Cuando se habían enfriado las chances de que pudiera regresar Matías Arezo a mitad de año, se reflotó la chance de que Borbas llegara a los aurinegros desde Red Bull Bragantino de Brasil, aunque finalmente no se pudo dar esa posibilidad.

Hace un par de semanas, Guillermo Almada debutó en Oviedo como nuevo técnico y por la fecha 17 de LaLiga Española, empató 0-0 como local contra Celta de Vigo.

Como informó Referí hace dos días, el DT comenzó a rodearse de uruguayos en su club, ya que a Federico Viñas, quien ya jugaba allí, le sumó a Nicolás Fonseca.

NACIONAL Nacional oficializó este domingo que Sebastián Coates no se retira del fútbol: "Hay capitán para rato"

PEÑAROL Ya no hay vuelta atrás: se confirmó que Abel Hernández jugará en Peñarol en la temporada 2026

Thiago Borbas llega a Europa

Thiago Borbas surgió de River Plate y luego, en 2023, pasó a Red Bull Bragantino de Brasil.

Ahora tendrá su primera experiencia europea, ya que jugará en Oviedo por seis meses a préstamo del club brasileño, con una opción de compra.

Red Bull Bragantino's Uruguayan forward Thiago Borbas celebrates after scoring his first goal during the Copa Sudamericana group stage second leg football match between Brazil's Red Bull Bragantino and Argentina's Racing Club, at the Nabi Abi Chedid stadi Thiago Borbas AFP

El delantero uruguayo de 23 años, jugará en el club español luego de que el Grupo Pachuca llevara semanas luchando por su contratación con otros clubes mexicanos.

Borbas convirtió 27 goles en 134 partidos en Brasil.

El pase lo confirmó el diario deportivo AS de España.