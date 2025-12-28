El jugador que estuvo a punto de llegar a Peñarol en junio a pedido de Diego Aguirre y que se suma a Oviedo de España de Guillermo Almada
Se trata del tercer uruguayo que tendrá el club español para lo que resta de la temporada
28 de diciembre 2025 - 12:30hs
Guillermo Almada en Oviedo
EFE
El flamante director técnico de Oviedo de LaLiga Española, el uruguayo Guillermo Almada, sumará a un nuevo futbolista uruguayo a su plantel y se trata de Thiago Borbas, quien estuvo en el radar de Peñarol en junio pasado a pedido de Diego Aguirre, pero no pudo llegar.