El jugador que estuvo a punto de llegar a Peñarol en junio a pedido de Diego Aguirre y que se suma a Oviedo de España de Guillermo Almada

Se trata del tercer uruguayo que tendrá el club español para lo que resta de la temporada

28 de diciembre 2025 - 12:30hs
Guillermo Almada en Oviedo

Guillermo Almada en Oviedo

EFE

El flamante director técnico de Oviedo de LaLiga Española, el uruguayo Guillermo Almada, sumará a un nuevo futbolista uruguayo a su plantel y se trata de Thiago Borbas, quien estuvo en el radar de Peñarol en junio pasado a pedido de Diego Aguirre, pero no pudo llegar.

Hace un par de semanas, Guillermo Almada debutó en Oviedo como nuevo técnico y por la fecha 17 de LaLiga Española, empató 0-0 como local contra Celta de Vigo.

Thiago Borbas llega a Europa

Thiago Borbas surgió de River Plate y luego, en 2023, pasó a Red Bull Bragantino de Brasil.

Ahora tendrá su primera experiencia europea, ya que jugará en Oviedo por seis meses a préstamo del club brasileño, con una opción de compra.

Red Bull Bragantino's Uruguayan forward Thiago Borbas celebrates after scoring his first goal during the Copa Sudamericana group stage second leg football match between Brazil's Red Bull Bragantino and Argentina's Racing Club, at the Nabi Abi Chedid stadi
Thiago Borbas

Thiago Borbas

El delantero uruguayo de 23 años, jugará en el club español luego de que el Grupo Pachuca llevara semanas luchando por su contratación con otros clubes mexicanos.

Borbas convirtió 27 goles en 134 partidos en Brasil.

El pase lo confirmó el diario deportivo AS de España.

