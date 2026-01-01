Dólar
Compra 37,65 Venta 40,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / COPA ÁFRICA

Equipo suspendido, DT cesado y su estrella, Aubameyang, expulsada: gobierno de Gabón intervino a la selección tras su "deshonrosa" Copa de África

El recorrido en la CAN del equipo nacional fue analizado en el Consejo de ministros y hubo fuertes decisiones

1 de enero 2026 - 15:41hs
&nbsp;Pierre-Emerick Aubameyang en la CAN 2025/26

 Pierre-Emerick Aubameyang en la CAN 2025/26

Foto: AFP

El equipo suspendido, el cuerpo técnico destituido, y la estrella Pierre-Emerick Aubameyang apartada: la eliminación en primera fase en la Copa de África (CAN) ha sentado mal en Gabón, donde el ministro de Deportes anunció el miércoles por la noche una serie de sanciones.

El miércoles ante Costa de Marfil, vigente campeona, la selección gabonesa perdió 3-2 en la que fue su tercera derrota en otros tantos partidos de fase de grupos.

"Habida cuenta de la prestación deshonrosa de las "Panteras" en la CAN, el gobierno ha decidido la disolución del cuerpo técnico, la suspensión de la selección nacional hasta nueva orden, y la expulsión de los jugadores Bruno Ecuele Manga y Pierre-Emerick Aubameyang", declaró el ministro de Deportes, Simplice-Désiré Mamboula, en un mensaje difundido en la televisión gabonesa.

Unas horas después de su difusión, el video de ese anuncio fue retirado de las plataformas oficiales del ministerio y de la cadena, antes de volver a ser publicado este jueves por la mañana.

El recorrido en la CAN del equipo nacional fue analizado el miércoles por la noche en el Consejo de ministros. "Es una parte de la identidad nacional lo que halla fragilizado", había declarado el lunes Brice Clotaire Oligui Nguema, presidente de la República.

El gol de Pierre-Emerick Aubameyang, con el que Gabón se adelantó en el marcador en el inicio de la Copa Africana de Naciones
Pierre-Emerick Aubameyang en la selección de Gabón

Pierre-Emerick Aubameyang en la selección de Gabón

En la red social X, Pierre-Emerick Aubameyang, antiguo jugador del FC Barcelona, respondió a las críticas con un tuit: "Creo que los problemas del equipo son más profundos que la persona insignificante que yo soy".

El delantero, aquejado de molestias en el muslo izquierdo, regresó a disposición de su actual club, el Olympique de Marsella, antes del final de la fase de grupos.

AFP

Temas:

Gabón Copa de África

Las más leídas

Francisco Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025
DEECHOS DEL FÚTBOL URUGUAYO

AUF notificó error en la adjudicación de los derechos de producción audiovisual que involucra a Tenfield y DirecTV/Torneos

Así presentó Peñarol a Franco Escobar
PEÑAROL

Peñarol confirmó el fichaje del argentino Franco Escobar, primer refuerzo de Diego Aguirre, y del golero Sebastián Britos

Fotos de Darwin Núñez en su balance de 2025
URUGUAYOS

"Siempre estarás en mi corazón": el sentido balance de Darwin Núñez de un 2025 "insuperable" por la llegada de su "deseada" hija y el título con Liverpool

Abel Hernández fue presentado como nuevo jugador de Peñarol
PEÑAROL

Es oficial: Abel Hernández fue presentado como nuevo jugador de Peñarol y regresa a los carboneros para 2026

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos