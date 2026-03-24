Estudiantes de La Plata del Cacique Medina arrasa en Argentina: goleada y triplete de Gaich

Estudiantes de La Plata del Cacique Medina goleó a Central Córdoba por 5-0 en condición de local, en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura argentino, con un hat-trick de Adolfo Gaich y mantiene su buen presente ubicándose en la segunda posición de la zona A , a un punto del líder Vélez Sarsfield .

El triunfo contó con una gran actuación del uruguayo Tiago Palacios que, pese a no haber convertido ningún gol, fue considerado uno de los mejores de la noche junto con Adolfo Gaich , quién ingresó desde el banco de suplentes y en tan solo 18 minutos marcó sus primeros tres goles con la camiseta de Estudiantes de La Plata.

La goleada significó el primer triunfo del Cacique Medina como entrenador del Pincha en UNO , en su estadio. Desde la llegada del entrenador uruguayo, perdió los dos partidos que dirigió allí ante Lanús y Vélez , pero la tercera fue la vencida y se floreó ante el elenco santiagueño. Si bien fue superior, no pudo reflejarlo en el marcador con diferencia hasta la segunda mitad.

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Eso sí, una vez que se le abrió el arco, Estudiantes justificó con motivos de sobra el triunfo con una muy buena actuación colectiva. De entrada, a los dos minutos, Alexis Castro con un tiro libre magistral que se metió en el ángulo de Alan Aguerre para el 1-0 parcial .

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Luego, antes de la media hora, se combinaron Guido Carrillo y Tiago Palacios, quien asistió a Mikel Amondarain para el segundo tanto del Pincha.

Posteriormente, Palacios volvió a ser clave en el partido con un gran centro para la cabeza de Adolfo Gaich, quien se marcó su primer tanto con la camiseta del conjunto de La Plata.

Pero eso no iba a ser todo para el delantero surgido de San Lorenzo, ya que al poco tiempo, anotó su doblete tras un centro atrás de Amondarain y, por si fuera poco, también se despachó con otro tanto, otra vez de cabeza, para el 5-0 que sería definitivo.

De esta manera, Estudiantes mantiene dos triunfos al hilo y alcanzó los 21 puntos en la zona A de la tabla de posiciones del Torneo Apertura, a un punto de Vélez que es el líder. En la próxima fecha visitará a San Lorenzo de Almagro y posteriormente se preparará para su debut en la Copa Libertadores, cuando reciba a Independiente Medellín.