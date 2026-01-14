Federico Valverde se recuperó y entró en la primera lista de Álvaro Arbeloa para la visita de Real Madrid a Albacete por Copa del Rey este miércoles; mirá a qué hora juegan y TV

El volante uruguayo Federico Valverde , que tuvo que ser sustituido el pasado domingo en la final de la Supercopa de España, deja atrás las molestias y viaja con Real Madrid a Albacete para jugar por Copa del Rey, en el partido que tendrá el debut del nuevo DT merengue, Álvaro Arbeloa .

El mediocampista se recuperó de las molestias por las que salió en la final ante Barcelona en Arabia Saudita, entrenó a la par este martes y entró en los convocados para el partido de este miércoles a las 17:00 por los octavos de final.

Álvaro Arbeloa apuesta por la cantera en su primera lista de convocados, con tres novedades como Jorge Cestero, Manuel Ángel y César Palacios para medirse al Albacete en octavos de final de la Copa del Rey, partido para el que vuelve a ser baja Kylian Mbappé, y en el que concede descanso a jugadores importantes como Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham y Rodrygo.

Valverde en la final de la Supercopa de España

Cinco canteranos, contando a los porteros Fran González y Sergio Mestre, integran la expedición madridista que viaja este miércoles a Albacete para disputar los octavos de final a partido único. Los centrocampistas Cestero, Manuel Ángel y Palacios son novedades, mientras que Thiago Pitarch es descartado.

FOTODELDÍA MADRID, 13/01/2026.- El nuevo entrenador del Real Madrid en sustitución de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa, dirige el entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas en Madrid este martes. El Real Madrid se enfrenta mañana al Albacete El nuevo entrenador del Real Madrid en sustitución de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa Foto: EFE

A las bajas por lesión de Éder Militao y Trent Alexander-Arnold, más la de Brahim Díaz que está disputando la Copa África con Marruecos, se suman con molestias Mbappé, por el esguince de rodilla que le impidió jugar los dos primeros partidos de 2026 y tener unos minutos ante el Barcelona en Yeda, Antonio Rüdiger, también con un problema de rodilla, y Ferland Mendy por un tema muscular.

También regresó con molestias de Arabia Saudí el delantero brasileño Rodrygo, al que Arbeloa no fuerza y se queda en Madrid. Los descartes del nuevo técnico madridista son Thibaut Courtois en una competición que seguirá jugando Andriy Lunin, Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham.

La convocatoria del Real Madrid para la disputa de los octavos de final de la Copa del Rey en Albacete la integran:

Arqueros: Lunin, Fran González y Sergio Mestre.

Defensas: Dani Carvajal, David Jiménez, David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Joan Martínez y Fran García.

Centrocampistas: Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos, Jorge Cestero, Manual Ángel y César Palacios.

Delanteros: Vinícius, Gonzalo y Mastantuono.

Con base en EFE