Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

La buena noticia de Federico Valverde a su nuevo entrenador Álvaro Arbeloa, quien dirigió su primera práctica en Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso

El volante uruguayo no pudo acabar el domingo la final de la Supercopa de España por una molestia

13 de enero 2026 - 10:04hs
Federico Valverde y Lamine Yamal&nbsp;

Federico Valverde y Lamine Yamal 

Foto: AFP

Kylian Mbappé, Rodrygo Goes, Ferland Mendy y Antonio Rüdiger se ausentaron del primer entrenamiento de Álvaro Arbeloa como técnico de Real Madrid, en vísperas del duelo de octavos de la Copa del Rey ante el Albacete, para que el ya son bajas confirmadas Trent Alexander-Arnold y Éder Militao, y en el que podrá estar a la orden Federico Valverde.

La buena noticia de Federico Valverde

La buena noticia para Arbeloa en su primer día fue el estado del uruguayo Fede Valverde, que no pudo acabar el domingo la final de la Supercopa de España por una molestia que no le impidió ejercitarse en la vuelta al trabajo en la mañana del martes.

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde controls the ball during the Spanish Super Cup final football match between FC Barcelona and Real Madrid at the King Abdullah Stadium in Jeddah on January 11, 2026. (Photo by Fadel SENNA / AFP)
Valverde en la final de la Supercopa de España

Valverde en la final de la Supercopa de España

Fede integró el grupo de jugadores que se puso por primera vez a las órdenes de Arbeloa, que reforzó al primer equipo con canteranos a los que conoce bien como Jorge Cestero, Joan Martínez, Manuel Ángel y César Palacios, junto a los porteros habituales, Fran González y Sergio Mestre, que se ejercitan junto a Thibaut Courtois y Andriy Lunin.

Con Antonio Pintus al mando de nuevo de la preparación física, los jugadores del Real Madrid iniciaron la sesión con media hora de retraso, con rostros serios tras la destitución de Xabi Alonso. El calentamiento con suaves carreras dieron paso a los rondos con Arbeloa viendo todo en un segundo plano hasta que, ya a puerta cerrada, trasladó al campo sus primeras ideas tácticas.

Xabi Alonso en Real Madrid
ESPAÑA

Federico Valverde y sus compañeros perdieron un nuevo clásico ante Barcelona y se quedaron sin técnico: fue despedido Xabi Alonso y el nuevo DT será Arbeloa

Xabi Alonso y Fede Valverde en el Mundial de Clubes
ESPAÑA

La despedida de Federico Valverde, capitán de Real Madrid, a Xabi Alonso tras el cese como técnico

FOTODELDÍA MADRID, 13/01/2026.- El nuevo entrenador del Real Madrid en sustitución de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa, dirige el entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas en Madrid este martes. El Real Madrid se enfrenta mañana al Albacete
El nuevo entrenador del Real Madrid en sustitución de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa

El nuevo entrenador del Real Madrid en sustitución de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa

Mbappé, que reapareció tras dos partidos de baja por un esguince en la rodilla izquierda disputando los últimos minutos de la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, no se ejercitó con el resto de sus compañeros. Tampoco lo hizo Rodrygo Goes, que acabó con molestias físicas la semifinal ante el Atlético de Madrid, pero disputó sin problemas el clásico.

Una nueva molestia muscular deja fuera a Mendy y Rüdiger tampoco viajará a Albacete para jugar la Copa del Rey por su dolencia en la rodilla tras forzar en el derbi ante el Atlético de Madrid.

EFE

Temas:

Federico Valverde Álvaro Arbeloa real madrid kylian mbappé Xabi Alonso

Seguí leyendo

Las más leídas

Brandon Álvarez y Fernando Camarda
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol 0 (5)-0 (3) Central Español por la Copa de la Liga AUF: con un equipo juvenil, el aurinegro ganó por penales y se metió en cuartos de final

Pedro Milans con Peñarol
BRASIL

Pedro Milans, quien dejó Peñarol a fin de año, llegó a un acuerdo de palabra con uno de los más grandes clubes de Brasil

Xabi Alonso y Fede Valverde en el Mundial de Clubes
ESPAÑA

La despedida de Federico Valverde, capitán de Real Madrid, a Xabi Alonso tras el cese como técnico

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay
FÚTBOL

El nuevo extremo que busca Diego Aguirre para Peñarol y por el que ya comenzaron negociaciones

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos