Gabigol volvió al Santos de Neymar y fue apretado por la barra en su presentación: "Estás en deuda con nosotros"

La apretada de la barra del Santos a Gabigol en su presentación

El delantero brasileño Gabriel Barbosa, mejor conocido como Gabigol , fue oficializado este lunes como nuevo fichaje del Santos , club en el que se formó y en el que jugó de 2013 a 2016, y en 2018 .

Gabigol llega al club de San Pablo proveniente del Cruzeiro , a préstamo por una temporada . El atacante firmó un contrato por cuatro temporadas con el club de Belo Horizonte, pero tras una temporada con 13 goles en 49 partidos buscó volver al equipo en el que inició como futbolista.

El brasileño fue presentado este lunes en Vila Belmiro , en un evento que tuvo una situación insólita. Tres barras del club se subieron al estrado para regalarle al jugador una camiseta y un gorro , y en ese momento uno de ellos se paró frente a él y le dijo: "Estás en deuda con nosotros. Vos sabés cómo son las cosas".

La frase quedó registrada en los micrófonos de la sala de prensa, desde los que también se escuchó a Gabigol decir varias veces "tamo junto" ("estamos juntos" o "cuenta conmigo"). El barra posó con Gabigol para la foto con los regalos y, tras cruzar algunas palabras más, abandonó el estrado junto a sus colegas.

Gabigol: "Queremos ayudar a Neymar porque le necesitamos en la Copa del Mundo"

En su presentación, Gabigol afirmó que está decidido a ayudar a Neymar para que vuelva a la selección brasileña y pueda así disputar el Mundial 2026.

"Neymar es mi ídolo y un amigo; jugué con él en la selección y siempre fuimos muy felices dentro y fuera del campo. Queremos ayudar a Neymar porque le necesitamos en la Copa del Mundo", dijo en rueda de prensa el atacante, cedido por el Cruzeiro hasta finales de año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SantosFC/status/2008254757832716627?s=20&partner=&hide_thread=false Família. Casa. Como tudo deve ser! pic.twitter.com/0xBOOj3WaT — Santos FC (@SantosFC) January 5, 2026

Neymar y Gabigol se reencontrarán esta temporada en el conjunto albinegro, donde ambos se formaron. No obstante, apenas coincidieron porque cuando el ariete subió al primer equipo, el 10 estaba de salida para iniciar su etapa en el FC Barcelona.

Gabigol reconoció que durante las negociaciones entre el Santos y el Cruzeiro habló con el también exjugador del París Saint-Germain (PSG) y Al-Hilal, quien a su vez acaba de renovar su contrato con el 'Peixe' hasta finales de 2026.

El delantero, no obstante, subrayó que el Santos "no es Neymar y Gabigol" solo, "son más de 11 jugadores", necesarios todos ellos para formar un "equipo fuerte" que sea capaz de al menos luchar por títulos.

FUENTE: Con información de EFE