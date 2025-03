Hasta aquí llegó el amor: el compañero de Ronald Araujo que anunció su separación "después de una cuidadosa reflexión"

Ter Stegen, de 32 años, llegó al FC Barcelona en la temporada 2014-2015 y, desde entonces, acumula 5 títulos de Liga y 5 Copas del Rey, además de una Liga de Campeones y un Mundial de Clubes, entre otros muchos trofeos.

Barcelona's German goalkeeper #01 Marc-Andre Ter Stegen is escorted off-pitch on a stretcher during the Spanish league football match between Villarreal CF and FC Barcelona at La Ceramica stadium in Vila-real, on September 22, 2024. JOSE JORDAN / AFP

Así se fue Marc-Andre Ter Stegen

Foto: AFP